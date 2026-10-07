O Dia das Crianças terá uma programação especial para quem gosta de arte e humor em Piracicaba. Na segunda-feira (12), às 15h, o 24º Salãozinho de Humor realiza a cerimônia de premiação dos jovens artistas selecionados nesta edição. O evento será no Anfiteatro Henfil, no Armazém 14 do Parque Engenho Central, com entrada gratuita.

A premiação reconhece os melhores trabalhos de duas faixas etárias: de 7 a 10 anos e de 11 a 14 anos. Os três primeiros colocados de cada categoria recebem troféus e prêmios. O vencedor ganha um tablet, o segundo colocado recebe uma mesa digitalizadora e o terceiro, um kit de desenho.

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