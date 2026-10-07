O Dia das Crianças terá uma programação especial para quem gosta de arte e humor em Piracicaba. Na segunda-feira (12), às 15h, o 24º Salãozinho de Humor realiza a cerimônia de premiação dos jovens artistas selecionados nesta edição. O evento será no Anfiteatro Henfil, no Armazém 14 do Parque Engenho Central, com entrada gratuita.
A premiação reconhece os melhores trabalhos de duas faixas etárias: de 7 a 10 anos e de 11 a 14 anos. Os três primeiros colocados de cada categoria recebem troféus e prêmios. O vencedor ganha um tablet, o segundo colocado recebe uma mesa digitalizadora e o terceiro, um kit de desenho.
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Além disso, o Instituto Formar, que comemora 60 anos, entrega dois Prêmios Instituto Formar Artistas, um para cada categoria. Cada vencedor recebe um kit de desenho. A instituição também é uma das patrocinadoras do Espaço Kids, montado no Salão de Humor em parceria com a Escola Bauhaus, onde são realizadas oficinas e contações de histórias aos finais de semana.
A edição deste ano mostra a dimensão alcançada pelo Salãozinho. Ao todo, foram recebidas 2.243 obras de estudantes de 24 cidades brasileiras. A seleção dos trabalhos e dos vencedores foi feita por um júri formado por Bruna Caritá e Fábio Amaral Sanches. Mais do que uma competição, a proposta do Salãozinho é aproximar crianças e adolescentes das artes e do humor gráfico. A iniciativa também funciona como espaço para que novos talentos tenham seus trabalhos conhecidos e desenvolvam o interesse pela produção artística.
Quem não puder acompanhar a premiação no Dia das Crianças ainda pode conferir os trabalhos presencialmente. A exposição do 24º Salãozinho de Humor segue aberta até 1º de novembro, de quarta a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h, no Armazém 14 do Parque Engenho Central, com visitação gratuita.
A mostra reúne trabalhos de crianças e adolescentes de diferentes cidades brasileiras. Entre os participantes estão jovens de Águas de São Pedro, Mogi das Cruzes, Paulínia, Piracicaba, Rio Claro, Rio das Pedras, São Pedro, Sumaré, Tietê e Vinhedo, além de municípios de outros estados.