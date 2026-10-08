Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.067 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (6). Com isso, o prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, marcado para esta quinta-feira (8).
As dezenas sorteadas foram 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52.
Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 85 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 33.382,67 cada. Outras 7.264 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio de R$ 643,89 por aposta.
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Próximo sorteio
O próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (8). As apostas podem ser feitas até as 20h, no horário de Brasília, em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.
O prêmio estimado para o concurso é de R$ 100 milhões.
Como jogar na Mega-Sena
Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números, entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6.
O jogador pode selecionar os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe as dezenas de forma aleatória.
Também é possível repetir a mesma aposta em concursos consecutivos por meio da opção de Teimosinha, conforme as regras da modalidade.
A premiação da Mega-Sena é dividida entre as apostas que acertam seis, cinco ou quatro números. Assim, além da faixa principal, também recebem prêmio os apostadores que fazem a quina ou a quadra.
Até que horas é possível apostar?
As apostas podem ser registradas até as 20h, no horário de Brasília, no dia do sorteio. Depois desse horário, os jogos são encerrados para aquele concurso.
O apostador deve guardar o comprovante da aposta e conferir os números sorteados após o concurso.