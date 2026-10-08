Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.067 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (6). Com isso, o prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, marcado para esta quinta-feira (8).

As dezenas sorteadas foram 01 – 04 – 17 – 33 – 41 – 52.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 85 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 33.382,67 cada. Outras 7.264 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio de R$ 643,89 por aposta.