“Tem todo um sistema de gestão que organiza o formato de trabalho, a distribuição do trabalho por fase, buscando especializar cada uma das fases. Então, os servidores atuam naquilo que eles têm mais competência. E, ao longo do tempo, eles são capacitados, treinados para que possam aprimorar cada vez mais o formato de trabalho e a produtividade, sem implicar aumento de jornada”, afirmou Fagundes.

Atualmente, a secretaria conjunta reúne 15 varas do trabalho, abrangendo unidades entre Piracicaba e São João da Boa Vista. Os servidores são organizados em setores chamados de OJs, que correspondem às diferentes fases dos processos.

A juíza do trabalho Erica Escarassatte, titular da 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba, explicou que a mudança alterou a forma como os servidores são distribuídos entre as unidades.