Fundada em 1957, a Palace Imobiliária atravessa 69 anos de história e chega à terceira geração de gestão com mais de 3 mil imóveis em sua carteira.

Quem procura uma imobiliária em Piracicaba talvez não imagine que uma das empresas mais tradicionais do setor na cidade esteja há quase sete décadas acompanhando as transformações do mercado imobiliário local.

Fundada em 1957 por Ruy de Azevedo, a Palace Imobiliária é a mais antiga imobiliária de Piracicaba ainda em atividade. Ao longo de 69 anos, a empresa acompanhou diferentes fases de crescimento da cidade e ajudou a intermediar negócios que marcaram a vida de milhares de famílias.

De geração em geração

A história da Palace começou com Ruy de Azevedo, que abriu as portas da empresa em Piracicaba há quase sete décadas.

Depois do fundador, a administração passou para a filha, Lilian Azevedo, e o genro, Jacinto. Em 2020, a empresa entrou em uma nova fase, sob a gestão de Marcelo Barbosa, atual sócio.

A trajetória familiar fez com que a imobiliária preservasse uma característica construída desde os primeiros anos: o conhecimento sobre o mercado e os diferentes bairros de Piracicaba.

Ao longo das décadas, a Palace esteve presente em diferentes momentos da vida dos moradores, desde a busca pelo primeiro imóvel alugado até a compra de uma casa, apartamento ou imóvel comercial.

Mais de 3 mil imóveis na carteira

Atualmente, a Palace trabalha com uma carteira que reúne mais de 3 mil imóveis em Piracicaba.

São aproximadamente 2.100 imóveis disponíveis para venda e outros 1.100 para locação, incluindo casas, apartamentos, terrenos e imóveis comerciais.

A empresa também administra mais de mil imóveis pertencentes a proprietários que contam com a imobiliária para cuidar da locação e do acompanhamento dos contratos.

Além da comercialização e administração de imóveis, a Palace atua nos principais lançamentos imobiliários da cidade e integra o Grupo ZAP, representando importantes empreendimentos do mercado local.

Avaliação dos clientes

A relação construída com os clientes ao longo dos anos também aparece nas avaliações da empresa na internet.

A Palace possui mais de 1.200 avaliações no Google, com nota média de 4,9.

Para Marcelo Barbosa, completar 69 anos representa não apenas a continuidade de uma marca, mas também a responsabilidade de preservar a confiança construída ao longo das gerações.

“Chegar aos 69 anos é responsabilidade com quem confiou na Palace antes de nós e com quem confia hoje. Nosso compromisso continua o mesmo do Sr. Ruy: atender bem, com segurança e conhecimento de Piracicaba, quem aluga, compra, vende ou administra um imóvel”, afirma.

Opções para quem procura imóvel

A carteira da Palace reúne mais de 3 mil imóveis em Piracicaba, com opções para compra e locação em diferentes regiões da cidade.

Quem está em busca de um novo endereço pode consultar diretamente as opções disponíveis no site da imobiliária, separadas por tipo de imóvel:

Para proprietários que pretendem vender, alugar ou delegar a administração do imóvel, a Palace oferece serviços que incluem avaliação, divulgação, seleção de inquilinos e acompanhamento dos contratos.

O atendimento é realizado de forma personalizada, com orientação ao proprietário durante as diferentes etapas da negociação ou da administração do imóvel.

Palace Imobiliária em Piracicaba

Com 69 anos de atuação, a Palace mantém sua sede na região central de Piracicaba e segue sob gestão da terceira geração.

A empresa está localizada na Rua São José, 384, no Centro.

Palace Imobiliária, desde 1957

Rua São José, 384, Centro, Piracicaba

WhatsApp: (19) 99866-8149

Site: palaceimobiliaria.com.br