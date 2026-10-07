O prefeito Helinho Zanatta (PSD) encaminhou à Câmara Municipal o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Piracicaba para 2027, que prevê orçamento total de R$ 4,130 bilhões para o município. A proposta estima as receitas e fixa as despesas para o próximo exercício e agora será analisada pelos vereadores. O projeto foi protocolado em 30 de setembro.

Do total previsto, R$ 3,462 bilhões correspondem às receitas da Administração Direta, enquanto R$ 667,445 milhões são referentes à Administração Indireta e ao Poder Legislativo. Já as despesas da Prefeitura estão fixadas em R$ 3,134 bilhões. O restante está distribuído entre Semae, Ipasp, Câmara e Fumep.

Entre as principais fontes de arrecadação da Prefeitura estão as receitas tributárias e as transferências de outras esferas de governo. O projeto estima R$ 1,172 bilhão em receitas próprias, que incluem impostos, taxas e contribuições. As transferências correntes representam R$ 1,737 bilhão e são a maior fonte de receita do município. Já as receitas de capital estão estimadas em R$ 363,9 milhões.