Uma bactéria encontrada na boca e associada à doença periodontal entrou no radar de pesquisadores que estudam o câncer de mama. Um trabalho conduzido por cientistas do Johns Hopkins Kimmel Cancer Center e do Bloomberg~Kimmel Institute for Cancer Immunotherapy identificou efeitos da Fusobacterium nucleatum sobre células mamárias e tumores em modelos experimentais. Os resultados indicaram danos ao DNA, alterações no comportamento das células e aceleração do crescimento e da disseminação dos tumores nos animais estudados.

A pesquisa, publicada em janeiro de 2026 na revista Cell Communication and Signaling, também apontou maior vulnerabilidade de células com mutações no gene BRCA1. Segundo os pesquisadores, a bactéria pode chegar ao tecido mamário pela corrente sanguínea e permanecer no local, desencadeando processos inflamatórios e alterações celulares. O estudo ainda identificou mecanismos relacionados à capacidade de invasão das células tumorais e à resistência ao tratamento.

Apesar dos resultados, a descoberta não significa que a Fusobacterium nucleatum seja uma causa comprovada do câncer de mama em seres humanos. Os experimentos foram realizados com células humanas e modelos animais, e os próprios pesquisadores apontam a necessidade de novas investigações para compreender as implicações clínicas da relação observada. A pesquisa faz parte de uma área crescente da ciência que procura entender como os microrganismos presentes no organismo podem interagir com o desenvolvimento e a evolução de diferentes tipos de câncer.