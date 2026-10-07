Uma bactéria encontrada na boca e associada à doença periodontal entrou no radar de pesquisadores que estudam o câncer de mama. Um trabalho conduzido por cientistas do Johns Hopkins Kimmel Cancer Center e do Bloomberg~Kimmel Institute for Cancer Immunotherapy identificou efeitos da Fusobacterium nucleatum sobre células mamárias e tumores em modelos experimentais. Os resultados indicaram danos ao DNA, alterações no comportamento das células e aceleração do crescimento e da disseminação dos tumores nos animais estudados.
A pesquisa, publicada em janeiro de 2026 na revista Cell Communication and Signaling, também apontou maior vulnerabilidade de células com mutações no gene BRCA1. Segundo os pesquisadores, a bactéria pode chegar ao tecido mamário pela corrente sanguínea e permanecer no local, desencadeando processos inflamatórios e alterações celulares. O estudo ainda identificou mecanismos relacionados à capacidade de invasão das células tumorais e à resistência ao tratamento.
Apesar dos resultados, a descoberta não significa que a Fusobacterium nucleatum seja uma causa comprovada do câncer de mama em seres humanos. Os experimentos foram realizados com células humanas e modelos animais, e os próprios pesquisadores apontam a necessidade de novas investigações para compreender as implicações clínicas da relação observada. A pesquisa faz parte de uma área crescente da ciência que procura entender como os microrganismos presentes no organismo podem interagir com o desenvolvimento e a evolução de diferentes tipos de câncer.
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O que a descoberta significa para a saúde
A Fusobacterium nucleatum é um microrganismo associado principalmente à cavidade oral e à doença periodontal. Pesquisas anteriores já haviam encontrado a bactéria em tecidos de câncer de mama e observado, em modelos experimentais, uma relação com crescimento tumoral e metástase. O novo trabalho amplia essa investigação ao analisar mecanismos celulares que podem explicar parte desses efeitos.
A relação entre saúde bucal e outras condições do organismo, portanto, continua sendo objeto de estudo. Na boca, alterações na comunidade de microrganismos podem participar de processos associados a problemas como cárie e doença periodontal. Sangramento frequente durante a escovação ou o uso do fio dental, gengivas inchadas ou avermelhadas, mau hálito persistente, retração gengival e mobilidade dentária são sinais que merecem avaliação profissional.
No Brasil, o câncer de mama segue como o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres. O INCA estima 78.610 novos casos por ano no país para cada ano do triênio 2026–2028, com risco estimado de 71,57 casos novos a cada 100 mil mulheres. Nesse cenário, pesquisas que ajudem a compreender fatores envolvidos no desenvolvimento e na progressão da doença podem abrir novas frentes de investigação, mas não substituem as estratégias já estabelecidas de prevenção, diagnóstico e tratamento.