A liderança de Flávio Bolsonaro (PL) sobre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno das eleições presidenciais provocou uma forte reação nos mercados brasileiros nesta segunda-feira (5). O Ibovespa, principal índice da B3, avançou 7,70% e terminou o pregão aos 206.911,89 pontos, estabelecendo um novo recorde de fechamento e superando pela primeira vez a marca dos 200 mil pontos. A máxima do dia chegou a 209.605,70 pontos, com valorização de 9,10%.

O movimento ocorreu após Flávio encerrar a primeira etapa da disputa presidencial na frente, com 47,03% dos votos válidos, ou 56.104.503 votos. Lula ficou em segundo, com 45,16%, equivalente a 53.879.538 votos. Os dois candidatos avançaram para o segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Além das ações, o câmbio também registrou uma movimentação expressiva. O dólar comercial terminou o dia cotado a R$ 5,001, depois de chegar a R$ 4,952 durante o pregão. A queda de aproximadamente 4,12% representou uma das maiores retrações da moeda americana em uma única sessão nos últimos anos. A combinação entre alta das ações, valorização do real e queda dos juros futuros indicou uma redução da percepção de risco entre investidores diante do resultado eleitoral.