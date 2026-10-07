Os eleitores que querem acompanhar como começa a disputa do segundo turno terão os primeiros números atualizados já nesta quinta-feira (8). O Datafolha divulgará uma pesquisa sobre a corrida presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), além de um levantamento sobre a disputa pelo governo do Distrito Federal entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). O estudo foi realizado entre os dias 6 e 8 de outubro e ouviu 2.520 pessoas.

A pesquisa ocorre poucos dias depois de Flávio terminar o primeiro turno na liderança. O candidato do PL recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula alcançou 45,16%, diferença de 1,87 ponto percentual. A votação de domingo (4) definiu os dois candidatos que continuam na corrida presidencial, que será decidida em 25 de outubro.

Além da disputa pelo Palácio do Planalto, o levantamento acompanha a corrida pelo governo do Distrito Federal. Celina Leão terminou a primeira etapa com 49,93% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass obteve 34,47%. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) também avançaram ao segundo turno, mas o levantamento citado no texto-base não integra a pesquisa nacional registrada pelo Datafolha para esta quinta-feira.