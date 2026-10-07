Os eleitores que querem acompanhar como começa a disputa do segundo turno terão os primeiros números atualizados já nesta quinta-feira (8). O Datafolha divulgará uma pesquisa sobre a corrida presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), além de um levantamento sobre a disputa pelo governo do Distrito Federal entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). O estudo foi realizado entre os dias 6 e 8 de outubro e ouviu 2.520 pessoas.
A pesquisa ocorre poucos dias depois de Flávio terminar o primeiro turno na liderança. O candidato do PL recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula alcançou 45,16%, diferença de 1,87 ponto percentual. A votação de domingo (4) definiu os dois candidatos que continuam na corrida presidencial, que será decidida em 25 de outubro.
Além da disputa pelo Palácio do Planalto, o levantamento acompanha a corrida pelo governo do Distrito Federal. Celina Leão terminou a primeira etapa com 49,93% dos votos válidos, enquanto Leandro Grass obteve 34,47%. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) também avançaram ao segundo turno, mas o levantamento citado no texto-base não integra a pesquisa nacional registrada pelo Datafolha para esta quinta-feira.
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Quando os números serão divulgados
A pesquisa do Datafolha tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-02949/2026. Os resultados devem ajudar a mostrar como o eleitorado se posicionou nos primeiros dias após a definição dos candidatos do segundo turno.
O Datafolha, porém, não será o único instituto a movimentar o cenário nos próximos dias. O PoderData também tem divulgação prevista para quinta-feira (8), enquanto a AtlasIntel deve apresentar seu levantamento na sexta-feira (9). Assim, os primeiros dias da nova fase da eleição devem reunir diferentes fotografias do momento da disputa.
Os números precisam ser interpretados como um retrato da opinião dos eleitores no período em que as entrevistas são realizadas, e não como uma previsão do resultado das urnas. A diferença entre os candidatos também deve ser analisada levando em conta a margem de erro de cada levantamento. A eleição presidencial terá seu desfecho no segundo turno, marcado para 25 de outubro.