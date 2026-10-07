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CARREIRA

Evento na Esalq aproxima estudantes do mercado de trabalho

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Business Day 2026 será realizado na Esalq/USP, em Piracicaba, com palestras, empresas parceiras e oportunidades de networking para estudantes e participantes.
Business Day 2026 será realizado na Esalq/USP, em Piracicaba, com palestras, empresas parceiras e oportunidades de networking para estudantes e participantes.

A Esalq/USP, em Piracicaba, realiza no dia 20 de outubro o Business Day 2026, evento organizado pela Esalq Jr. Economia e Administração com o objetivo de aproximar estudantes do mercado de trabalho. A programação será realizada das 8h30 às 18h, no Pavilhão de Engenharia da instituição.

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Palestras e contato com empresas

O evento contará com palestras com profissionais do setor e estandes de empresas parceiras, criando um espaço para aprendizado, troca de experiências e contato com diferentes possibilidades de carreira.

A programação é voltada a alunos de graduação, pós-graduação e também à comunidade externa. As atividades ocorrerão no saguão e no anfiteatro do Pavilhão de Engenharia.

Networking e oportunidades

Além de ampliar o contato dos participantes com profissionais e empresas, o Business Day busca proporcionar oportunidades de networking e contribuir para a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

A iniciativa também permite que os participantes conheçam diferentes áreas de atuação e tenham contato direto com empresas, podendo ampliar suas perspectivas profissionais.

Inscrições gratuitas

As inscrições são gratuitas e são realizadas por meio da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (FEALQ). A programação completa e outras informações podem ser acompanhadas pelo perfil @businessday.esalq nas redes sociais.

Serviço

Business Day 2026
Data: 20 de outubro de 2026
Horário: das 8h30 às 18h
Local: Pavilhão de Engenharia da Esalq/USP, em Piracicaba
Público: estudantes de graduação, pós-graduação e comunidade externa
Entrada: gratuita

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