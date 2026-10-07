A Esalq/USP, em Piracicaba, realiza no dia 20 de outubro o Business Day 2026, evento organizado pela Esalq Jr. Economia e Administração com o objetivo de aproximar estudantes do mercado de trabalho. A programação será realizada das 8h30 às 18h, no Pavilhão de Engenharia da instituição.

O evento contará com palestras com profissionais do setor e estandes de empresas parceiras, criando um espaço para aprendizado, troca de experiências e contato com diferentes possibilidades de carreira.

A programação é voltada a alunos de graduação, pós-graduação e também à comunidade externa. As atividades ocorrerão no saguão e no anfiteatro do Pavilhão de Engenharia.

Networking e oportunidades