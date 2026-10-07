O avanço dos casos de sarampo nos Estados Unidos e em outros países das Américas levou o Ministério da Saúde a reforçar a vigilância sobre a doença no Brasil. Apesar dos registros de casos importados em diferentes estados, o país continua considerado livre da circulação endêmica do vírus.

Até 5 de outubro, o Brasil havia contabilizado 52 casos importados de sarampo em 2026, sendo 41 em São Paulo, dez no Amazonas e um no Rio de Janeiro. A estratégia das autoridades é identificar rapidamente possíveis novos casos e impedir que o vírus volte a circular de forma sustentada no território nacional.

O cenário internacional é considerado um ponto de atenção. Segundo dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Estados Unidos, Guatemala, México, Peru e Canadá concentram mais de 95% dos casos confirmados de sarampo nas Américas neste ano.