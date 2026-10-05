05 de outubro de 2026
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NÃO RESISTIU

Jovem morre no hospital após bater moto em poste em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O jovem Jakson não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
O jovem Jakson não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

 Um jovem de apenas 25 anos, identificado como Jackson Bastos Aragão, morreu no início da tarde deste domingo (04), na Santa Casa de Piracicaba, horas depois de sofrer um acidente gravíssimo de moto em Piracicaba.

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 Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial da Delegacia Seccional de Piracicaba, o acidente aconteceu ainda de madrugada.

  Jackson pilotava uma motocicleta pela Avenida 31 de Março quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle e bateu de frente contra um poste de energia elétrica. A pancada foi muito forte.

 O jovem foi encontrado caído na via, já sem o capacete, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Por coincidência, a ambulância do SAMU estava passando no local para atender outra ocorrência quando viu o rapaz no chão.

  Os socorristas pararam na hora, prestaram os primeiros socorros e levaram Jackson às pressas para a Santa Casa de Piracicaba! Ele deu entrada em estado gravíssimo!

  Apesar de todo esforço dos médicos, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos! O óbito foi atestado pelo médico de plantão às 13h37 de ontem (04).

Um detalhe chamou a atenção da polícia: quando a equipe chegou, não havia informações sobre onde estava a moto que Jackson pilotava. O veículo não foi localizado no local do acidente.

 A Polícia tomou conhecimento da morte direto pelo hospital. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver. O boletim foi encaminhado para o Distrito Policial da área, que vai apurar as causas e as circunstâncias do acidente.

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