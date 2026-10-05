Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial da Delegacia Seccional de Piracicaba, o acidente aconteceu ainda de madrugada.

Um jovem de apenas 25 anos, identificado como Jackson Bastos Aragão, morreu no início da tarde deste domingo (04), na Santa Casa de Piracicaba, horas depois de sofrer um acidente gravíssimo de moto em Piracicaba.

Jackson pilotava uma motocicleta pela Avenida 31 de Março quando, por motivos que ainda serão investigados, perdeu o controle e bateu de frente contra um poste de energia elétrica. A pancada foi muito forte.

O jovem foi encontrado caído na via, já sem o capacete, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Por coincidência, a ambulância do SAMU estava passando no local para atender outra ocorrência quando viu o rapaz no chão.

Os socorristas pararam na hora, prestaram os primeiros socorros e levaram Jackson às pressas para a Santa Casa de Piracicaba! Ele deu entrada em estado gravíssimo!