Uma batida de frente entre uma moto e um Honda City terminou em tragédia no fim da tarde desta segunda-feira (5), na Rua João Pedro Correia, no bairro Iaá, em Piracicaba.

LEIA MAIS

O entregador de aplicativo, com mais de 50 anos, morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 17h20, perto do frigorífico Angeleli.