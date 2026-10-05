05 de outubro de 2026
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FATAL

Acidente mata motociclista de aplicativo em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Wagner Romano
O motociclista não resistiu aos ferimentos.
O motociclista não resistiu aos ferimentos.

  Uma batida de frente entre uma moto e um Honda City terminou em tragédia no fim da tarde desta segunda-feira (5), na Rua João Pedro Correia, no bairro Iaá, em Piracicaba.

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O entregador de aplicativo, com mais de 50 anos, morreu no local. O acidente aconteceu por volta das 17h20, perto do frigorífico Angeleli.

A moto e o automóvel bateram em uma curva e as causas do acidente serão investigadas.

Equipes de socorro do SAMU e a Polícia Militar atenderam a ocorrência, juntamente com a pericia, mas o óbito foi constatado no local.

A funerária levou o corpo para o

IML.

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