O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, recebeu na terça-feira (6), na sede da Corte, em Brasília, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, o diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada da Costa, e o delegado Denis de Carli. O encontro não foi registrado oficialmente na agenda do ministro.

A pauta da reunião não foi divulgada. O encontro ocorreu em meio às apurações relacionadas ao Banco Master e às suspeitas envolvendo autoridades do STF e da Polícia Federal.

VEJA MAIS :