O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, recebeu na terça-feira (6), na sede da Corte, em Brasília, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, o diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada da Costa, e o delegado Denis de Carli. O encontro não foi registrado oficialmente na agenda do ministro.
A pauta da reunião não foi divulgada. O encontro ocorreu em meio às apurações relacionadas ao Banco Master e às suspeitas envolvendo autoridades do STF e da Polícia Federal.
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Encontro ocorre em meio ao caso Banco Master
Moraes é citado em um relatório da Polícia Federal que analisou as relações do ministro e de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, com Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, que está preso sob suspeita de corrupção.
Segundo o relatório mencionado pelo Poder360, Vorcaro enviou 52 mensagens a Moraes antes de ser preso. O documento reúne informações sobre os contatos entre o empresário e o ministro.
O caso chegou a ser analisado pelo Supremo em setembro, quando a Corte avaliou se Moraes deveria ser investigado.
Diretores da PF também são investigados
Andrei Rodrigues e Leandro Almada também estão envolvidos em outro procedimento no Supremo. Em 8 de setembro, o ministro André Mendonça determinou o afastamento preventivo dos dois de suas funções na Polícia Federal, sob suspeita relacionada à investigação de ministros do STF sem autorização.
No dia seguinte, 9 de setembro, o ministro Flávio Dino determinou a reintegração de ambos aos cargos. Andrei e Almada argumentaram que estavam à frente de investigações em andamento e que o afastamento poderia prejudicar os trabalhos.
Andrei posteriormente apresentou sua defesa ao presidente do STF, Edson Fachin. Em 24 de setembro, Fachin encaminhou o caso para manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Até a publicação da reportagem, a PGR ainda não havia apresentado manifestação.
Fachin determina apuração
Em 2 de outubro, Fachin enviou um ofício à Polícia Federal defendendo que eventual envolvimento de ministros do STF no caso Banco Master seja apurado “sem exceção de pessoa”.
O presidente da Corte também marcou uma reunião com Andrei Rodrigues para 13 de outubro, para tratar do caso.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os assuntos tratados na reunião de terça-feira entre Moraes e os integrantes da Polícia Federal.