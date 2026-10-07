Com a aproximação do período de rematrículas para o próximo ano letivo, pais e responsáveis devem ficar atentos aos contratos, reajustes de mensalidades e condições oferecidas pelas instituições de ensino particulares. Segundo o Procon-SP, o período de rematrículas começa em setembro e pode se estender até novembro.

O órgão orienta que as famílias analisem cuidadosamente os contratos, questionem eventuais aumentos e comparem propostas antes de confirmar a renovação da matrícula.

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