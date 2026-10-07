A partir de 26 de outubro, entram em vigor novas regras da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para o transporte aéreo de passageiros. A Resolução nº 813/2026 altera as Condições Gerais de Transporte Aéreo e amplia as informações que as companhias deverão fornecer aos consumidores antes e durante a viagem.

O Procon-SP orienta os passageiros sobre as mudanças e chama atenção para pontos da nova regulamentação que podem afetar a relação entre consumidores e empresas aéreas.

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