A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, realiza no dia 12 de outubro o Raízes do Conhecimento, evento gratuito em comemoração ao Dia das Crianças. A programação será realizada das 12h às 18h, no Gramadão ao lado do Prédio Central da instituição.

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Organizado pelo Grupo de Extensão Luiz de Queiroz, o evento foi planejado para proporcionar uma tarde de diversão, aprendizado e integração entre crianças, famílias, comunidade acadêmica e moradores da região.