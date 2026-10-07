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EVENTO GRATUITO

Esalq/USP promove programação especial para o Dia das Crianças

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Evento gratuito será realizado no dia 12 de outubro, na Esalq/USP, em Piracicaba, com brinquedos infláveis, atividades educativas e ações de integração para crianças e famílias.
Evento gratuito será realizado no dia 12 de outubro, na Esalq/USP, em Piracicaba, com brinquedos infláveis, atividades educativas e ações de integração para crianças e famílias.

A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba, realiza no dia 12 de outubro o Raízes do Conhecimento, evento gratuito em comemoração ao Dia das Crianças. A programação será realizada das 12h às 18h, no Gramadão ao lado do Prédio Central da instituição.

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Organizado pelo Grupo de Extensão Luiz de Queiroz, o evento foi planejado para proporcionar uma tarde de diversão, aprendizado e integração entre crianças, famílias, comunidade acadêmica e moradores da região.

A programação contará com brinquedos infláveis, estandes educativos, estandes empresariais e outras atividades lúdicas. A proposta é oferecer diferentes experiências às crianças, combinando momentos de lazer com atividades voltadas ao conhecimento.

Além da programação infantil, a iniciativa também busca aproximar a universidade da sociedade, criando um espaço de convivência e troca de experiências dentro do campus da Esalq/USP.

ARRECADAÇÃO DE BRINQUEDOS

Durante o evento, também será realizada uma arrecadação de brinquedos. A ação integra a programação e contará com a participação da comunidade.

SERVIÇO

Raízes do Conhecimento
Data: 12 de outubro de 2026
Horário: das 12h às 18h
Local: Gramadão ao lado do Prédio Central da Esalq/USP
Endereço: Avenida Pádua Dias, 11, Piracicaba
Público: crianças, famílias e comunidade em geral
Entrada: gratuita

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