Nesta terça-feira (6), o Fórum “Esalq e o Futuro do Agro – Ciência, integração e transformação por meio da ILPF” reuniu pesquisadores, lideranças do agronegócio, empresas, produtores rurais, técnicos, estudantes e representantes de instituições públicas. O encontro discutiu como ciência, inovação e integração entre diferentes setores podem contribuir para uma agropecuária mais competitiva e sustentável. O fórum também teve transmissão pelo canal da Esalq no YouTube.

A 69ª Semana Luiz de Queiroz começou na segunda-feira (5) e segue até sábado (10) na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), em Piracicaba. A programação reúne atividades científicas, culturais e comemorativas e integra as celebrações pelos 125 anos da instituição.

A programação continua nesta quarta-feira (7), com o Seminário “Pioneiros & Empreendedores na construção de uma nova era”. A partir do tema, será aberta ao público na quinta-feira (8) a exposição “Pioneiros e Empreendedores”, na Biblioteca Dina Bueno Moretti da Esalq. A mostra apresenta a trajetória de 32 homens e mulheres considerados pioneiros em diferentes períodos de transformação econômica, entre eles Ermelinda Ottoni Queiroz e Luiz de Souza Queiroz. A visitação é gratuita e também há possibilidade de agendamento de visitas mediadas.

Na manhã de quinta-feira (8), a Esalq realizará uma sessão de homenagens no Salão Nobre. Entre os destaques está a entrega da Medalha Luiz de Queiroz à engenheira agrônoma, professora, pesquisadora e egressa da instituição Mariangela Hungria, vencedora do World Food Prize de 2025, considerado o maior prêmio mundial da agricultura. Na mesma cerimônia, a servidora Raquel Degaspari Leite receberá a Medalha Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz. A honraria foi criada para reconhecer o trabalho dos servidores técnicos e administrativos da Esalq e faz parte das comemorações pelos 125 anos da instituição. A cerimônia será transmitida pelo canal da Esalq no YouTube.