A Unidade de Saúde da Família (USF) Santana voltou a atender a população no endereço original, na rua São Jorge, após a conclusão das obras de reforma. A unidade atende cerca de 2.300 usuários dos bairros Santana, Santa Olímpia, Vila Belém, Vila Brieda e de fazendas da região.

A reforma incluiu a ampliação da área de espera, substituição da cobertura metálica, troca do piso por granilite, reforma das salas internas e adequações nas redes elétrica e hidráulica. Também foram realizadas melhorias na fachada e no gradil externo.

Segundo a Prefeitura, as intervenções tiveram como objetivo oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade para os pacientes e servidores. Entre as adequações realizadas estão mudanças nos banheiros, iluminação, ventilação e adaptações para o atendimento de pessoas que utilizam cadeira de rodas.