A Unidade de Saúde da Família (USF) Santana voltou a atender a população no endereço original, na rua São Jorge, após a conclusão das obras de reforma. A unidade atende cerca de 2.300 usuários dos bairros Santana, Santa Olímpia, Vila Belém, Vila Brieda e de fazendas da região.
A reforma incluiu a ampliação da área de espera, substituição da cobertura metálica, troca do piso por granilite, reforma das salas internas e adequações nas redes elétrica e hidráulica. Também foram realizadas melhorias na fachada e no gradil externo.
Segundo a Prefeitura, as intervenções tiveram como objetivo oferecer mais conforto, segurança e acessibilidade para os pacientes e servidores. Entre as adequações realizadas estão mudanças nos banheiros, iluminação, ventilação e adaptações para o atendimento de pessoas que utilizam cadeira de rodas.
VEJA MAIS :
- Semae inicia obra milionária para reforçar água em Piracicaba
- De Hiroshima a Piracicaba: Conheça a origem do CENA
- Piracicaba prepara megapacote de R$ 400 milhões em obras; VEJA
O enfermeiro responsável pela unidade, Edney Marchesoni, destacou que as condições de atendimento melhoraram após a reforma. “As condições para atendimento da população estão bem melhores. Tivemos mudança no piso, na parte externa, nos banheiros, na iluminação, ventilação, além de adaptações para atender cadeirantes”, afirmou.
A médica Ligia Sinico, que trabalha na USF desde 2014, ressaltou que a unidade possui características específicas por estar em uma área considerada rural e localizada a aproximadamente 20 quilômetros da região central. Segundo ela, a extensa área de abrangência exige um atendimento diferenciado.
As mudanças também foram avaliadas positivamente pelos usuários. Ana Maria Vitti Stenico levou a neta, Maria Júlia, de 8 anos, para uma consulta e aprovou as novas condições da unidade. “Ficou muito bom”, afirmou. O morador Gerson Vitti, de 62 anos, também elogiou a reforma. “Foi ótima essa mudança”, relatou.
INVESTIMENTO
O investimento na reforma da USF Santana foi de aproximadamente R$ 660 mil. A obra faz parte do planejamento de reestruturação das unidades de saúde do município, que busca melhorar a estrutura, ampliar o acesso e qualificar as condições de atendimento e trabalho das equipes.
De acordo com a Prefeitura, desde 2025, 23 unidades de saúde já foram reformadas, além de outras intervenções realizadas na rede municipal.
“A reforma da USF Santana faz parte de um trabalho que estamos realizando em toda a cidade para recuperar, modernizar e ampliar a estrutura da Saúde. Já são 23 unidades reformadas desde 2025, e vamos continuar avançando. Nosso compromisso é garantir que a população tenha serviços de saúde mais próximos, com estrutura adequada, acessível e condições cada vez melhores de atendimento”, afirmou o prefeito Helinho Zanatta.