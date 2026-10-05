Um homem de 33 anos morreu na manhã desta segunda-feira (5), após uma intervenção policial durante o cumprimento de um mandado de prisão na Rodovia Samuel de Castro Neves, na comunidade Lago Negro, em Piracicaba.
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A ocorrência foi registrada por volta das 8h34, quando policiais militares da 1ª Companhia do 10º BPM/I realizavam a prisão do indivíduo, que era procurado pela Justiça para cumprimento de uma pena de 14 anos pelo crime de estupro de vulnerável.
Segundo informações da Polícia Militar, durante a abordagem, o homem teria recebido os policiais a tiros. Diante da agressão, os agentes reagiram e efetuaram três disparos.
O homem foi atingido. Uma equipe de resgate foi acionada e compareceu ao local, mas constatou o óbito.
Durante a ocorrência, os policiais localizaram com o indivíduo um revólver calibre .38. Nenhum policial militar ficou ferido.
A perícia foi acionada para os trabalhos no local, e a ocorrência permanece em andamento.