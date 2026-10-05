Um homem de 33 anos morreu na manhã desta segunda-feira (5), após uma intervenção policial durante o cumprimento de um mandado de prisão na Rodovia Samuel de Castro Neves, na comunidade Lago Negro, em Piracicaba.

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A ocorrência foi registrada por volta das 8h34, quando policiais militares da 1ª Companhia do 10º BPM/I realizavam a prisão do indivíduo, que era procurado pela Justiça para cumprimento de uma pena de 14 anos pelo crime de estupro de vulnerável.