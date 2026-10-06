A Prefeitura de Piracicaba avançou no projeto que prevê a concessão dos serviços funerários e cemiteriais à iniciativa privada. Atualmente, o município conta com três cemitérios públicos — Saudade, Vila Rezende e Ibitiruna —, cuja administração e manutenção são de responsabilidade da Prefeitura. Em nota enviada ao Jornal de Piracicaba, a administração municipal informou que concluiu a análise dos estudos apresentados para estruturar o modelo e selecionou uma das propostas como referência principal.

Segundo a Prefeitura, o consórcio formado por A&EM, A&F e Biazzo Simon obteve 98 pontos na avaliação, enquanto a outra proposta recebeu 50 pontos. A partir da seleção, serão feitos ajustes, conferências e atualizações nos estudos antes da definição de como funcionará a futura concessão. Essa etapa ainda antecede a elaboração e a publicação do edital de licitação. De acordo com a administração municipal, neste momento não é possível estimar quando o edital será publicado. A conclusão do processo depende da finalização de todas as etapas necessárias para a estruturação do projeto.

A Prefeitura também informou que ainda não possui uma estimativa de quanto poderá economizar por ano com a transferência dos custos de operação e manutenção dos cemitérios para a futura concessionária. O valor deverá ser avaliado conforme o modelo definitivo da concessão.