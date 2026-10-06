A busca dos homens por procedimentos estéticos vem ganhando espaço, e a harmonização facial masculina aparece entre as opções para quem deseja melhorar o contorno do rosto, corrigir assimetrias ou recuperar volume perdido ao longo do tempo. Entre os procedimentos utilizados estão o preenchimento com ácido hialurônico e a aplicação de bioestimuladores de colágeno.

A proposta da harmonização é equilibrar as proporções da face sem necessariamente alterar as características individuais. No público masculino, o tratamento costuma valorizar regiões como mandíbula, queixo e maçãs do rosto, com o objetivo de deixar os traços mais definidos.

Apesar de serem procedimentos não cirúrgicos, as aplicações não são isentas de riscos e exigem avaliação individualizada, escolha adequada dos produtos e acompanhamento profissional.