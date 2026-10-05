A região de Piracicaba elegeu um deputado federal e dois deputados estaduais nas Eleições 2026, realizadas neste domingo (4). Miguel Lombardi (PL) foi reeleito para a Câmara dos Deputados, enquanto Alex Madureira (PL) e Professora Bebel (PT) garantiram a reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Os três já ocupavam os respectivos cargos e continuarão na vida parlamentar pelos próximos quatro anos. Em São Paulo, foram eleitos 70 deputados federais e 94 deputados estaduais para a próxima legislatura.
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Miguel Lombardi é reeleito deputado federal
Natural de Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, Miguel Lombardi (PL) recebeu 96.333 votos e garantiu mais um mandato como deputado federal.
Político e corretor de imóveis, Lombardi iniciou sua trajetória política em Limeira, onde exerceu mandatos como vereador. Ao longo da carreira, ganhou projeção por sua atuação na região e por trabalhos relacionados a entidades assistenciais e de saúde.
Ele chegou à Câmara dos Deputados pela primeira vez em 2014 e foi reeleito em 2018, 2022 e agora em 2026, garantindo o quarto mandato consecutivo como deputado federal.
Alex Madureira garante novo mandato na Alesp
Na disputa para deputado estadual, Alex Madureira (PL) foi reeleito com 122.704 votos.
Gestor e formado em Análise de Sistemas pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), Madureira trabalhou no setor privado e também atuou na coordenação de campanhas políticas antes de chegar à Assembleia Legislativa.
Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo PSD, com 118.294 votos. Durante o primeiro mandato, entre 2019 e 2022, participou de comissões da Alesp, incluindo as de Finanças, Orçamento e Planejamento e a Corregedoria Parlamentar.
Em 2022, foi reeleito para a Assembleia. Dois anos depois, em 2024, disputou a Prefeitura de Piracicaba, mas não venceu a eleição. Agora, com a votação de 2026, permanece como deputado estadual para um novo mandato.
Professora Bebel também é reeleita
Professora Bebel (PT) foi a mais votada entre os três representantes da região, com 142.001 votos, e também garantiu a permanência na Assembleia Legislativa.
Maria Izabel Azevedo Noronha, conhecida como Professora Bebel, é professora e sindicalista. É formada em Letras e possui mestrado em Administração Educacional pela Universidade Metodista de Piracicaba.
Antes de chegar à Alesp, teve atuação no movimento sindical da educação e ocupou funções na Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo). Também foi secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e integra o Conselho Nacional de Educação (CNE).
Bebel foi eleita deputada estadual pela primeira vez em 2018 e reeleita em 2022. Em 2024, também disputou a Prefeitura de Piracicaba. Com o resultado deste domingo, conquistou o terceiro mandato consecutivo na Assembleia.
Representação regional
Com o resultado das urnas, a região de Piracicaba terá novamente representantes tanto na Câmara dos Deputados, em Brasília, quanto na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Miguel Lombardi continuará no Legislativo federal, enquanto Alex Madureira e Professora Bebel permanecerão na Alesp. Os mandatos correspondentes à eleição de 2026 terão início em 2027.
Os resultados oficiais das eleições podem ser consultados no sistema de resultados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), que disponibilizam a totalização por cargo, estado e município.