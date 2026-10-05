A região de Piracicaba elegeu um deputado federal e dois deputados estaduais nas Eleições 2026, realizadas neste domingo (4). Miguel Lombardi (PL) foi reeleito para a Câmara dos Deputados, enquanto Alex Madureira (PL) e Professora Bebel (PT) garantiram a reeleição para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Os três já ocupavam os respectivos cargos e continuarão na vida parlamentar pelos próximos quatro anos. Em São Paulo, foram eleitos 70 deputados federais e 94 deputados estaduais para a próxima legislatura.

VEJA MAIS :