Com a conclusão da apuração das eleições 2026, é possível conferir quantos votos cada candidato de Piracicaba recebeu nas disputas para deputado estadual e deputado federal.
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Deputado estadual
- Professora Bebel: 141.981 votos
- Alex Madureira: 122.697 votos
- Renan Paes: 30.936 votos
- André Bandeira: 24.173 votos
- Delegada Olívia Fonseca: 7.916 votos
- Wagnão: 4.577 votos
- Dr. Paulo Serra: 3.050 votos
- Paulo Camolesi: 1.744 votos
- Josef Borges: 1.346 votos
- Paty Chiarini: 434 votos
- Claudia Bueno: 308 votos
Deputado federal
- Barjas Negri: 60.101 votos
- Rodrigo Spada: 45.733 votos
- Sérgio Pacheco: 12.138 votos
- Nancy Thame: 8.932 votos
- Paulo Campos: 7.601 votos
- Rai de Almeida: 7.371 votos
- Érica Gorga: 6.228 votos
- Vanessa Botam: 6.077 votos
- Marcelo Carteiro: 1.671 votos
- Sargento Germano: 715 votos
- Luis Bena: 550 votos
- Estela Piza Rossi: 509 votos
- Everton Santos: 239 votos
Entre os candidatos a deputado estadual, Professora Bebel e Alex Madureira conseguiram a reeleição nas eleições 2026. Os dois já ocupavam cadeiras na Assembleia Legislativa de São Paulo e disputaram novamente a preferência dos eleitores para permanecer no cargo.