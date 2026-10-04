04 de outubro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
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ELEIÇÕES 2026

Veja quantos votos cada candidato de Piracicaba recebeu

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Candidatos de Piracicaba participaram das eleições 2026 em busca de vagas para deputado estadual e deputado federal.
Candidatos de Piracicaba participaram das eleições 2026 em busca de vagas para deputado estadual e deputado federal.

Com a conclusão da apuração das eleições 2026, é possível conferir quantos votos cada candidato de Piracicaba recebeu nas disputas para deputado estadual e deputado federal.

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Deputado estadual

  • Professora Bebel: 141.981 votos
  • Alex Madureira: 122.697 votos
  • Renan Paes: 30.936 votos
  • André Bandeira: 24.173 votos
  • Delegada Olívia Fonseca: 7.916 votos
  • Wagnão: 4.577 votos
  • Dr. Paulo Serra: 3.050 votos
  • Paulo Camolesi: 1.744 votos
  • Josef Borges: 1.346 votos
  • Paty Chiarini: 434 votos
  • Claudia Bueno: 308 votos

Deputado federal

  • Barjas Negri: 60.101 votos
  • Rodrigo Spada: 45.733 votos
  • Sérgio Pacheco: 12.138 votos
  • Nancy Thame: 8.932 votos
  • Paulo Campos: 7.601 votos
  • Rai de Almeida: 7.371 votos
  • Érica Gorga: 6.228 votos
  • Vanessa Botam: 6.077 votos
  • Marcelo Carteiro: 1.671 votos
  • Sargento Germano: 715 votos
  • Luis Bena: 550 votos
  • Estela Piza Rossi: 509 votos
  • Everton Santos: 239 votos

Entre os candidatos a deputado estadual, Professora Bebel e Alex Madureira conseguiram a reeleição nas eleições 2026. Os dois já ocupavam cadeiras na Assembleia Legislativa de São Paulo e disputaram novamente a preferência dos eleitores para permanecer no cargo.

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