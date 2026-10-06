As chamadas canetas emagrecedoras podem aparecer como tema de questões nos vestibulares, principalmente por envolverem diferentes conteúdos de biologia e saúde. A popularização desses medicamentos permite abordar desde o funcionamento de hormônios no organismo até questões relacionadas à saúde pública, pesquisa científica e biodiversidade.

Entre os medicamentos estão aqueles que reproduzem ou imitam a ação do GLP-1, hormônio produzido naturalmente pelo organismo e que participa do controle da glicose, da fome e da saciedade.

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