Piracicaba recebe, no dia 18 de outubro, a 4ª Corrida e Caminhada Kazamigas, evento que reúne mulheres para uma manhã de esporte, convivência e conscientização durante o Outubro Rosa. A programação será realizada no bairro Santa Rita e contará com modalidades de corrida e caminhada.

A iniciativa utiliza a prática esportiva para incentivar hábitos saudáveis e reforçar a importância dos cuidados com a saúde da mulher, especialmente durante o mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A programação é exclusiva para mulheres e busca reunir participantes de diferentes idades e níveis de experiência com a atividade física. A presença da caminhada também permite a participação de quem não tem experiência com corridas de rua.

Mais do que uma competição, o evento foi criado com a proposta de transformar o esporte em um espaço de convivência, incentivo à atividade física, cuidado com a saúde e fortalecimento da autoestima feminina.