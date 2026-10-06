Piracicaba recebe, no dia 18 de outubro, a 4ª Corrida e Caminhada Kazamigas, evento que reúne mulheres para uma manhã de esporte, convivência e conscientização durante o Outubro Rosa. A programação será realizada no bairro Santa Rita e contará com modalidades de corrida e caminhada.
A iniciativa utiliza a prática esportiva para incentivar hábitos saudáveis e reforçar a importância dos cuidados com a saúde da mulher, especialmente durante o mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. A programação é exclusiva para mulheres e busca reunir participantes de diferentes idades e níveis de experiência com a atividade física. A presença da caminhada também permite a participação de quem não tem experiência com corridas de rua.
Mais do que uma competição, o evento foi criado com a proposta de transformar o esporte em um espaço de convivência, incentivo à atividade física, cuidado com a saúde e fortalecimento da autoestima feminina.
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De 15 mulheres a um evento feminino em Piracicaba
A história do grupo Kazamigas começou em 2019, quando 15 mulheres se reuniram para participar de uma corrida em Santa Bárbara d’Oeste. A experiência motivou Ezidineia Gonçalves, conhecida como Neia, e Vanilse Militão, fundadoras do grupo, a organizarem treinos de caminhada e corrida de rua em Piracicaba e região. A iniciativa cresceu e passou a reunir mulheres com diferentes idades e histórias de vida. Os encontros esportivos também se tornaram espaços de convivência, incentivo à prática de exercícios e promoção do bem-estar.
A primeira edição da Corrida e Caminhada Kazamigas marcou a proposta de realizar em Piracicaba uma corrida exclusivamente feminina. Desde então, o evento chega à quarta edição como parte das ações relacionadas ao Outubro Rosa no município. Com apoio da Prefeitura de Piracicaba, a programação deste ano pretende ampliar a participação em relação à edição anterior e reforçar a mensagem de que a atividade física pode fazer parte dos cuidados com a saúde.
A 4ª Corrida e Caminhada Kazamigas será realizada no dia 18 de outubro de 2026, no bairro Santa Rita, em Piracicaba. As inscrições podem ser feitas pela Raveli Sports e pelo Instagram @kazamigaspiracicaba. O evento é organizado pelo Grupo Kazamigas e é destinado exclusivamente ao público feminino.