A apuração parcial das eleições 2026 mostra como estão os candidatos de Piracicaba que disputam uma vaga para deputado federal. Confira a votação de cada nome:

Barjas Negri: 59.813 votos

Rodrigo Spada: 42.791 votos

Sérgio Pacheco: 12.029 votos

Nancy Thame: 8.342 votos

Paulo Campos: 7.523 votos

Rai de Almeida: 6.946 votos

Érica Gorga: 6.045 votos

Vanessa Botam: 6.050 votos

Marcelo Carteiro: 1.538 votos

Sargento Germano: 681 votos

Luis Bena: 530 votos

Estela Piza Rossi: 493 votos

Everton Santos: 222 votos

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Os números são parciais e podem mudar conforme o avanço da apuração. A definição dos eleitos ocorre somente após a totalização dos votos.