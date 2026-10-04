04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Veja como estão os candidatos de Piracicaba a deputado federal

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Na apuração parcial, Barjas Negri soma 55.964 votos, enquanto Rodrigo Spada aparece com 28.316.
Na apuração parcial, Barjas Negri soma 55.964 votos, enquanto Rodrigo Spada aparece com 28.316.

A apuração parcial das eleições 2026 mostra como estão os candidatos de Piracicaba que disputam uma vaga para deputado federal. Confira a votação de cada nome:

  • Barjas Negri: 59.813 votos
  • Rodrigo Spada: 42.791 votos
  • Sérgio Pacheco: 12.029 votos
  • Nancy Thame: 8.342 votos
  • Paulo Campos: 7.523 votos
  • Rai de Almeida: 6.946 votos
  • Érica Gorga: 6.045 votos
  • Vanessa Botam: 6.050 votos
  • Marcelo Carteiro: 1.538 votos
  • Sargento Germano: 681 votos
  • Luis Bena: 530 votos
  • Estela Piza Rossi: 493 votos
  • Everton Santos: 222 votos

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Os números são parciais e podem mudar conforme o avanço da apuração. A definição dos eleitos ocorre somente após a totalização dos votos.

Os números são parciais e podem mudar conforme o avanço da apuração. A definição dos eleitos ocorre somente após a totalização dos votos.

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