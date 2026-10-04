A apuração parcial das eleições 2026 mostra como estão os candidatos de Piracicaba que disputam uma vaga para deputado federal. Confira a votação de cada nome:
- Barjas Negri: 59.813 votos
- Rodrigo Spada: 42.791 votos
- Sérgio Pacheco: 12.029 votos
- Nancy Thame: 8.342 votos
- Paulo Campos: 7.523 votos
- Rai de Almeida: 6.946 votos
- Érica Gorga: 6.045 votos
- Vanessa Botam: 6.050 votos
- Marcelo Carteiro: 1.538 votos
- Sargento Germano: 681 votos
- Luis Bena: 530 votos
- Estela Piza Rossi: 493 votos
- Everton Santos: 222 votos
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Os números são parciais e podem mudar conforme o avanço da apuração. A definição dos eleitos ocorre somente após a totalização dos votos.
Os números são parciais e podem mudar conforme o avanço da apuração. A definição dos eleitos ocorre somente após a totalização dos votos.