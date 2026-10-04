04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Veja como Piracicaba votou nos candidatos locais

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Alex Madureira e Barjas Negri foram os candidatos com mais votos entre os eleitores de Piracicaba nas disputas para deputado estadual e federal.
Alex Madureira e Barjas Negri foram os candidatos com mais votos entre os eleitores de Piracicaba nas disputas para deputado estadual e federal.

A apuração das eleições 2026 permite identificar como os eleitores de Piracicaba votaram nos candidatos da cidade que disputaram vagas para deputado estadual e deputado federal. Os números abaixo consideram somente os votos registrados no município, sem somar a votação obtida pelos candidatos em outras cidades.

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Deputado estadual

  • Alex Madureira: 53.845 votos
  • André Bandeira: 21.101 votos
  • Professora Bebel: 19.868 votos
  • Renan Paes: 15.745 votos
  • Delegada Olívia Fonseca: 4.880 votos
  • Wagnão: 4.055 votos
  • Dr. Paulo Serra: 2.399 votos
  • Paulo Camolesi: 1.564 votos
  • Josef Borges: 601 votos
  • Paty Chiarini: 334 votos
  • Claudia Bueno: 110 votos

Deputado federal

  • Barjas Negri: 54.551 votos
  • Sérgio Pacheco: 9.831 votos
  • Paulo Campos: 6.547 votos
  • Érica Gorga: 3.445 votos
  • Rai de Almeida: 3.435 votos
  • Nancy Thame: 2.988 votos
  • Vanessa Botam: 1.151 votos
  • Rodrigo Spada: 833 votos
  • Luis Bena: 384 votos
  • Sargento Germano: 316 votos
  • Estela Piza Rossi: 319 votos
  • Marcelo Carteiro: 210 votos
  • Everton Santos: 82 votos

Os números representam a votação dos candidatos exclusivamente em Piracicaba e podem sofrer alterações enquanto a apuração não estiver concluída. A definição oficial dos eleitos ocorre após a totalização dos votos.

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