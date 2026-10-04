A apuração das eleições 2026 permite identificar como os eleitores de Piracicaba votaram nos candidatos da cidade que disputaram vagas para deputado estadual e deputado federal. Os números abaixo consideram somente os votos registrados no município, sem somar a votação obtida pelos candidatos em outras cidades.

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Deputado estadual