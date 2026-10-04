A apuração das eleições 2026 permite identificar como os eleitores de Piracicaba votaram nos candidatos da cidade que disputaram vagas para deputado estadual e deputado federal. Os números abaixo consideram somente os votos registrados no município, sem somar a votação obtida pelos candidatos em outras cidades.
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Deputado estadual
- Alex Madureira: 53.845 votos
- André Bandeira: 21.101 votos
- Professora Bebel: 19.868 votos
- Renan Paes: 15.745 votos
- Delegada Olívia Fonseca: 4.880 votos
- Wagnão: 4.055 votos
- Dr. Paulo Serra: 2.399 votos
- Paulo Camolesi: 1.564 votos
- Josef Borges: 601 votos
- Paty Chiarini: 334 votos
- Claudia Bueno: 110 votos
Deputado federal
- Barjas Negri: 54.551 votos
- Sérgio Pacheco: 9.831 votos
- Paulo Campos: 6.547 votos
- Érica Gorga: 3.445 votos
- Rai de Almeida: 3.435 votos
- Nancy Thame: 2.988 votos
- Vanessa Botam: 1.151 votos
- Rodrigo Spada: 833 votos
- Luis Bena: 384 votos
- Sargento Germano: 316 votos
- Estela Piza Rossi: 319 votos
- Marcelo Carteiro: 210 votos
- Everton Santos: 82 votos
Os números representam a votação dos candidatos exclusivamente em Piracicaba e podem sofrer alterações enquanto a apuração não estiver concluída. A definição oficial dos eleitos ocorre após a totalização dos votos.