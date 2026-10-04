Os candidatos de Piracicaba que disputam uma vaga para deputado estadual somam diferentes números na apuração das eleições 2026. Professora Bebel aparece agora na frente entre os nomes da cidade, com 128.845 votos, seguida por Alex Madureira, com 119.130.
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Na sequência, aparecem:
- Renan Paes, com 29.586 votos;
- André Bandeira, com 23.933 votos;
- Delegada Olívia Fonseca soma 7.828 votos;
- Wagnão tem 4.553 votos;
- Dr. Paulo Serra, com 2.996 votos;
- Paulo Camolesi, com 1.734 votos;
- Josef Borges, com 1.272 votos;
- Paty Chiarini, com 430 votos;
- Claudia Bueno, com 285 votos.
Os números são parciais e podem mudar conforme o avanço da apuração. A definição dos eleitos ocorre somente após a totalização dos votos.