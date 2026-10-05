O município de Saltinho, na região de Piracicaba, registrou o maior percentual de votos para Flávio Bolsonaro (PL) entre as cidades do estado de São Paulo no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. O candidato recebeu 78,71% dos votos válidos, o equivalente a 4.465 votos, segundo a apuração com 100% das urnas contabilizadas.

Ao todo, 5.860 eleitores compareceram às urnas no município. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 15,25% dos votos válidos, totalizando 865 votos.

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