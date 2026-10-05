O município de Saltinho, na região de Piracicaba, registrou o maior percentual de votos para Flávio Bolsonaro (PL) entre as cidades do estado de São Paulo no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. O candidato recebeu 78,71% dos votos válidos, o equivalente a 4.465 votos, segundo a apuração com 100% das urnas contabilizadas.
Ao todo, 5.860 eleitores compareceram às urnas no município. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 15,25% dos votos válidos, totalizando 865 votos.
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Resultado supera votação de Jair Bolsonaro em 2022
O percentual obtido por Flávio Bolsonaro em Saltinho também foi superior ao registrado pelo pai, Jair Bolsonaro (PL), no primeiro turno das eleições de 2022.
Naquele ano, Jair Bolsonaro recebeu 75,77% dos votos no município, o equivalente a 4.143 votos. Lula, por sua vez, teve 16,62%, com 909 votos.
Em 2026, Flávio ampliou o percentual em relação ao resultado obtido pelo pai quatro anos antes, enquanto Lula teve uma redução na participação percentual dos votos no município.
Saltinho tem pouco mais de 8 mil habitantes
Com pouco mais de 8 mil habitantes, Saltinho está localizado na região de Piracicaba e integra a Região Metropolitana de Piracicaba.
A formação do município está relacionada à expansão agrícola da região e à presença de imigrantes, especialmente italianos. A localidade surgiu como distrito de Piracicaba em 1922 e passou por mudanças administrativas ao longo do século XX.
A emancipação político-administrativa ocorreu em 1991, após a realização de plebiscito.
O nome Saltinho faz referência a uma pequena queda d'água existente no Córrego do Saltinho, próximo à cabeceira.
Flávio venceu em 605 municípios paulistas
O desempenho registrado em Saltinho ocorreu em um cenário de ampla vantagem de Flávio Bolsonaro no estado de São Paulo.
Com a apuração concluída, o candidato do PL foi o mais votado em 605 dos 645 municípios paulistas, enquanto Lula ficou à frente em 39 cidades. Na capital, o petista terminou na liderança.
Entre os municípios onde Flávio venceu estão grandes cidades como Campinas, Guarulhos, Osasco, Santos, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Piracicaba, Jundiaí, Mogi das Cruzes e Santo André.
Lula, por outro lado, venceu em municípios como São Paulo, Diadema, Mauá, São Bernardo do Campo, Carapicuíba, Cubatão, Taboão da Serra e Itapevi, entre outros.
Disputa na capital
Na cidade de São Paulo, o resultado foi diferente do registrado na maior parte do estado. Lula ficou à frente de Flávio Bolsonaro, com 46,58% dos votos válidos, contra 42,13% do candidato do PL.
Na capital, Lula venceu em 35 zonas eleitorais, enquanto Flávio Bolsonaro liderou em 22.
O melhor desempenho proporcional de Lula entre os municípios paulistas ocorreu em Itapura, onde o presidente recebeu 62,57% dos votos válidos, correspondentes a 1.583 votos.
Segundo turno
Com o resultado do primeiro turno, Flávio Bolsonaro e Lula avançaram para o segundo turno da eleição presidencial de 2026, marcado para 25 de outubro.
O desempenho dos dois candidatos no estado de São Paulo mostra uma diferença entre a votação no interior e na capital, com Flávio liderando na maioria dos municípios paulistas e Lula mantendo a dianteira na capital.