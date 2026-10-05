O Senado Federal terá uma composição majoritariamente alinhada à direita a partir de 2027. O resultado do primeiro turno das eleições, realizado no domingo (4), definiu os ocupantes de 54 das 81 cadeiras da Casa. Segundo levantamento do Poder360, 33 dos senadores eleitos são classificados como mais à direita, 19 à esquerda e dois ao centro.

As 54 vagas correspondem a dois terços do Senado, já que a Casa é renovada de forma alternada a cada quatro anos. Os parlamentares eleitos terão mandato de oito anos, com início em 1º de fevereiro de 2027 e término em 31 de janeiro de 2035.

Para entender como ficará o Senado, também é necessário considerar os 27 parlamentares eleitos em 2022, que não tiveram seus mandatos colocados em disputa neste ano e permanecem na Casa até 2031.