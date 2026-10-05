A abstenção no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), ficou acima da média nacional em sete cidades da região de Piracicaba. Ao todo, 195.663 eleitores deixaram de comparecer às urnas entre os 958.295 eleitores aptos a votar nas 18 cidades da área de cobertura, o que representa uma taxa regional de 20,41%.
No Brasil, a abstenção foi de 21,08%, índice que corresponde a mais de 33 milhões de eleitores que não foram votar. O percentual nacional foi o maior registrado desde 1998.
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São Pedro teve a maior abstenção
Entre as cidades da região, São Pedro registrou o maior índice de eleitores ausentes, com 25,36%. Dos 28.541 eleitores aptos, 7.240 não compareceram às urnas.
Na sequência aparecem Ipeúna, com 23,63%; Piracicaba, com 23,12%; Águas de São Pedro, com 23,02%; Cosmópolis, com 21,71%; Charqueada, com 21,68%; e Engenheiro Coelho, com 21,49%.
Essas sete cidades ficaram acima da média nacional de 21,08%.
Piracicaba teve mais de 71 mil faltosos
Entre os maiores colégios eleitorais da região, Piracicaba registrou 71.944 eleitores ausentes, o equivalente a 23,12% do eleitorado apto.
O município teve aumento na taxa de abstenção em comparação com o primeiro turno das Eleições 2022, quando o índice foi de 22,05%.
Já Limeira, outro dos principais colégios eleitorais da região, apresentou comportamento diferente. A cidade teve 39.438 eleitores que não compareceram às urnas, o equivalente a 17,97% do eleitorado apto.
Em 2022, a taxa de abstenção em Limeira havia sido de 20,74%, portanto houve redução neste ano.
Confira a abstenção nas 18 cidades
Águas de São Pedro: 998 faltosos (23,02%)
Capivari: 7.386 (19,64%)
Charqueada: 2.864 (21,68%)
Cordeirópolis: 3.741 (19,12%)
Cosmópolis: 9.676 (21,71%)
Elias Fausto: 2.531 (18,71%)
Engenheiro Coelho: 3.216 (21,49%)
Ipeúna: 1.383 (23,63%)
Iracemápolis: 2.931 (16,64%)
Limeira: 39.438 (17,97%)
Mombuca: 653 (20,72%)
Nova Odessa: 8.431 (17,78%)
Piracicaba: 71.944 (23,12%)
Rafard: 1.206 (16,63%)
Rio das Pedras: 5.294 (20,93%)
Saltinho: 1.281 (17,94%)
Santa Bárbara d’Oeste: 25.450 (18,38%)
São Pedro: 7.240 (25,36%)
Rafard teve o menor índice
Na outra ponta, Rafard registrou a menor taxa de abstenção da região, com 16,63%. Foram 1.206 eleitores que não compareceram às urnas.
Também apresentaram índices abaixo de 18% Iracemápolis (16,64%), Nova Odessa (17,78%), Saltinho (17,94%) e Limeira (17,97%).
A abstenção considera os eleitores aptos que não compareceram para votar. Os dados eleitorais são divulgados pela Justiça Eleitoral.