A abstenção no primeiro turno das Eleições 2026, realizado neste domingo (4), ficou acima da média nacional em sete cidades da região de Piracicaba. Ao todo, 195.663 eleitores deixaram de comparecer às urnas entre os 958.295 eleitores aptos a votar nas 18 cidades da área de cobertura, o que representa uma taxa regional de 20,41%.

No Brasil, a abstenção foi de 21,08%, índice que corresponde a mais de 33 milhões de eleitores que não foram votar. O percentual nacional foi o maior registrado desde 1998.

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