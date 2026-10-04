Foi identificado como Fábio Henrique Pereira Machado, de 41 anos, o motociclista que morreu em um acidente ocorrido na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba.

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Segundo informações preliminares, Fábio pilotava uma motocicleta pela rodovia quando foi atingido por um Volkswagen Santana. Com o impacto, o motorista do carro perdeu o controle da direção e capotou nas proximidades da Mansão Rubi.