04 de outubro de 2026
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VÍDEO:COLISÃO FATAL

Identificado motociclista que morreu na SP 304, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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O motociclista Fábio Machado tinha apenas 41 anos.
O motociclista Fábio Machado tinha apenas 41 anos.

 Foi identificado como Fábio Henrique Pereira Machado, de 41 anos, o motociclista que morreu em um acidente ocorrido na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Piracicaba.

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Segundo informações preliminares, Fábio pilotava uma motocicleta pela rodovia quando foi atingido por um Volkswagen Santana. Com o impacto, o motorista do carro perdeu o controle da direção e capotou nas proximidades da Mansão Rubi.

Fábio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista do Santana, de 29 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fraturas e encaminhado ao Hospital dos Fornecedores de Cana (HFC), em Piracicaba.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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