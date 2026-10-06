A Centauro está com oportunidade de emprego para o cargo de Assistente de Loja, com atuação no Shopping Center Piracicaba. A vaga é destinada a profissionais com Ensino Médio completo e integra o processo seletivo da empresa, que atua no segmento de artigos esportivos.

Entre os requisitos estão boa comunicação, organização, senso de espaço e disposição para aprender e crescer profissionalmente. A empresa também destaca a importância do trabalho em equipe e do interesse pelo universo esportivo.

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