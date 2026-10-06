A Centauro está com oportunidade de emprego para o cargo de Assistente de Loja, com atuação no Shopping Center Piracicaba. A vaga é destinada a profissionais com Ensino Médio completo e integra o processo seletivo da empresa, que atua no segmento de artigos esportivos.
Entre os requisitos estão boa comunicação, organização, senso de espaço e disposição para aprender e crescer profissionalmente. A empresa também destaca a importância do trabalho em equipe e do interesse pelo universo esportivo.
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ATIVIDADES
O profissional contratado deverá atuar em diferentes setores da loja, contribuindo para a organização do espaço, principalmente nas áreas de vestuário e acessórios. Também fará parte das atribuições o atendimento aos clientes, com o objetivo de proporcionar uma experiência positiva durante a compra.
A vaga inclui ainda atividades relacionadas ao estoque, como organização e controle dos produtos, reposição de mercadorias e manutenção da limpeza e organização do ambiente de trabalho. O funcionário também deverá colaborar com a equipe para o cumprimento das metas da unidade.
PROCESSO SELETIVO
De acordo com a empresa, o processo de seleção é dividido em seis etapas: cadastro, Entrevista Inteligente, Bate Bola - SBF, entrevista na loja, proposta e contratação.
A Centauro informa que faz parte do Grupo SBF e atua no mercado brasileiro desde 1981. A empresa afirma contar com mais de 225 lojas próprias e mais de 10 mil colaboradores.
COMO SE CANDIDATAR
Os interessados podem consultar os detalhes da oportunidade e realizar o cadastro diretamente pela plataforma de recrutamento da empresa ou através do link.