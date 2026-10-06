06 de outubro de 2026
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OPORTUNIDADE

Centauro amplia equipe e seleciona profissionais em Piracicaba

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Empresa do setor esportivo busca profissionais para integrar a equipe da unidade no Shopping Center Piracicaba.
Empresa do setor esportivo busca profissionais para integrar a equipe da unidade no Shopping Center Piracicaba.

A Centauro está com oportunidade de emprego para o cargo de Assistente de Loja, com atuação no Shopping Center Piracicaba. A vaga é destinada a profissionais com Ensino Médio completo e integra o processo seletivo da empresa, que atua no segmento de artigos esportivos.

Entre os requisitos estão boa comunicação, organização, senso de espaço e disposição para aprender e crescer profissionalmente. A empresa também destaca a importância do trabalho em equipe e do interesse pelo universo esportivo.

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ATIVIDADES

O profissional contratado deverá atuar em diferentes setores da loja, contribuindo para a organização do espaço, principalmente nas áreas de vestuário e acessórios. Também fará parte das atribuições o atendimento aos clientes, com o objetivo de proporcionar uma experiência positiva durante a compra.

A vaga inclui ainda atividades relacionadas ao estoque, como organização e controle dos produtos, reposição de mercadorias e manutenção da limpeza e organização do ambiente de trabalho. O funcionário também deverá colaborar com a equipe para o cumprimento das metas da unidade.

PROCESSO SELETIVO

De acordo com a empresa, o processo de seleção é dividido em seis etapas: cadastro, Entrevista Inteligente, Bate Bola - SBF, entrevista na loja, proposta e contratação.

A Centauro informa que faz parte do Grupo SBF e atua no mercado brasileiro desde 1981. A empresa afirma contar com mais de 225 lojas próprias e mais de 10 mil colaboradores.

COMO SE CANDIDATAR

Os interessados podem consultar os detalhes da oportunidade e realizar o cadastro diretamente pela plataforma de recrutamento da empresa ou através do link.

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