O mercado brasileiro de veículos novos registrou, em setembro, o melhor resultado para o mês. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram 509.686 unidades emplacadas no país, considerando automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários.

O resultado representa crescimento de 8,32% em relação a setembro de 2025 e de 1,15% na comparação com agosto deste ano. No acumulado de janeiro a setembro, o setor registra alta de 14,41%, com mais de 4,2 milhões de veículos emplacados.

De acordo com o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, o mercado continua apresentando demanda por veículos novos, mesmo diante de um cenário de crédito considerado complexo. Segundo ele, a concorrência entre as marcas e programas de incentivo ao setor, como o Move Brasil e o Carro Sustentável, têm influência na decisão dos consumidores.