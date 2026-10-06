O mercado brasileiro de veículos novos registrou, em setembro, o melhor resultado para o mês. Segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram 509.686 unidades emplacadas no país, considerando automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários.
O resultado representa crescimento de 8,32% em relação a setembro de 2025 e de 1,15% na comparação com agosto deste ano. No acumulado de janeiro a setembro, o setor registra alta de 14,41%, com mais de 4,2 milhões de veículos emplacados.
De acordo com o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, o mercado continua apresentando demanda por veículos novos, mesmo diante de um cenário de crédito considerado complexo. Segundo ele, a concorrência entre as marcas e programas de incentivo ao setor, como o Move Brasil e o Carro Sustentável, têm influência na decisão dos consumidores.
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AUTOMÓVEIS E COMERCIAIS LEVES
Os automóveis e comerciais leves, categoria que inclui picapes e furgões, apresentaram um dos principais desempenhos do mês. O segmento cresceu 2,13% em relação a agosto e avançou 16,16% na comparação com setembro do ano passado.
O desempenho contribuiu para o resultado geral do mercado e mantém o segmento em trajetória de crescimento acima das expectativas da entidade.
CAMINHÕES
O mercado de caminhões também apresentou recuperação em setembro. Os emplacamentos cresceram 2,51% em relação a agosto e 2,65% na comparação com setembro de 2025.
Apesar do avanço nos últimos meses, o segmento ainda acumula queda de 3,89% no ano. Segundo a Fenabrave, os incentivos oferecidos pelo programa Move Brasil para renovação da frota ajudaram a interromper o movimento de queda nas vendas.
As linhas especiais destinadas aos caminhões, entretanto, já foram esgotadas. Para a entidade, o custo financeiro continua sendo um fator importante nesse mercado, principalmente porque a compra de veículos pesados está diretamente relacionada à atividade econômica.
ÔNIBUS TAMBÉM AVANÇAM
Os emplacamentos de ônibus apresentaram crescimento ainda mais expressivo. Em setembro, o segmento avançou 12,09% sobre agosto e 18,43% em relação ao mesmo mês de 2025.
Assim como ocorreu com os caminhões, o resultado foi influenciado pelos programas de incentivo à renovação da frota.
MOTOCICLETAS
Entre as motocicletas, o cenário ficou praticamente estável. Os emplacamentos tiveram queda de 0,09% na comparação com agosto e de 0,41% em relação a setembro do ano passado.
Apesar da pequena retração, a Fenabrave considera o resultado próximo da estabilidade.
EXPECTATIVA PARA O FIM DO ANO
Com o desempenho registrado até setembro, a Fenabrave manteve a previsão de crescimento de 8,6% nos emplacamentos em 2026. A expectativa é que o mercado ultrapasse 5,3 milhões de unidades comercializadas até dezembro.
A entidade, porém, poderá revisar a projeção em novembro, após a divulgação dos resultados de outubro. Segundo o presidente da federação, os números atuais apontam para um encerramento do ano melhor do que o inicialmente esperado para a maior parte dos segmentos, mas o desempenho de outubro será importante para definir possíveis ajustes na previsão.
O resultado de setembro reforça o ritmo de recuperação do mercado automotivo brasileiro e mostra crescimento em diferentes segmentos, especialmente entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.