A Prefeitura de Piracicaba prepara um megapacote de obras de infraestrutura urbana que prevê cerca de R$ 400 milhões em investimentos. O conjunto reúne oito licitações e contempla serviços de pavimentação, recapeamento e melhorias na infraestrutura viária em diferentes regiões do município.

Os recursos estão vinculados ao Programa Avançar Cidades, do governo federal. Do total previsto, aproximadamente 86% serão provenientes do programa, enquanto os demais recursos correspondem à contrapartida do município.

As intervenções incluem vias urbanas e estradas, com obras previstas tanto em locais que já possuem pavimentação e precisam de recuperação quanto em trechos que ainda necessitam receber asfalto.