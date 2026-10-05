A Prefeitura de Piracicaba prepara um megapacote de obras de infraestrutura urbana que prevê cerca de R$ 400 milhões em investimentos. O conjunto reúne oito licitações e contempla serviços de pavimentação, recapeamento e melhorias na infraestrutura viária em diferentes regiões do município.
Os recursos estão vinculados ao Programa Avançar Cidades, do governo federal. Do total previsto, aproximadamente 86% serão provenientes do programa, enquanto os demais recursos correspondem à contrapartida do município.
As intervenções incluem vias urbanas e estradas, com obras previstas tanto em locais que já possuem pavimentação e precisam de recuperação quanto em trechos que ainda necessitam receber asfalto.
O pacote foi dividido em oito grupos. O primeiro, estimado em R$ 51,88 milhões, prevê o recapeamento da avenida Dr. Cassio Paschoal Padovani e a pavimentação das estradas Felippe Jacob Diehl, Jorge Jacob Diehl e Rosa Francelina de Abreu.
O Grupo 2, com valor estimado em R$ 49,52 milhões, inclui a pavimentação das estradas Olivio Franhani e Henrique Bego, além do recapeamento das ruas Joaquim José da Silva e Dr. Paulo Pinto.
Já o Grupo 3, estimado em R$ 53,83 milhões, contempla a pavimentação da avenida Dr. Alexandre Guimarães dos Santos e das ruas Rio Grande do Sul e Roraima. Também estão previstos recapeamentos na avenida Edne Rontani Bassete, na rua Cosmorama e na rua Marechal Deodoro.
O Grupo 4, de aproximadamente R$ 53,38 milhões, prevê a pavimentação das ruas Inácio de Vasconcellos Cunha Caldeira e 31 de Outubro. O pacote também inclui o recapeamento das avenidas Torquato da Silva Leitão, Santa Rosa e Luiz Ralf Benatti.
Avenida das Ondas
O Grupo 5, estimado em R$ 55,43 milhões, prevê a pavimentação das avenidas Irapuru e Francisco Togni, além do recapeamento da avenida Francisco de Souza e das ruas Dom Manoel e Botucatu.
Um dos destaques do pacote está no Grupo 6, com investimento estimado em R$ 31,41 milhões. A proposta prevê a pavimentação de toda a extensão da avenida das Ondas, além do recapeamento das ruas Natale De Negri, Ernesto Papini e Jayme Bombo.
O Grupo 7, com previsão de R$ 52,20 milhões, contempla a pavimentação da avenida Jacob Canale e o recapeamento da avenida Branca de Azevedo e da rua Poços de Caldas.
Por fim, o Grupo 8, estimado em R$ 55,07 milhões, prevê o recapeamento das ruas Peixoto Gomide, Buri e Coronel Inácio da Motta Pacheco.
Recursos
O financiamento das obras está relacionado ao Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, que tem entre seus objetivos apoiar ações de mobilidade, incluindo implantação, reconstrução e recuperação de pavimentos de vias públicas.
Os recursos são provenientes do FGTS, por meio do programa Pró-Transporte. A Prefeitura informou que a divisão em oito licitações permite contemplar diferentes regiões do município dentro do pacote de investimentos.
Além da melhoria das condições do asfalto, as intervenções devem contribuir para a circulação, o acesso aos bairros e o deslocamento de moradores, trabalhadores e produtores.
Planejamento estratégico
Para o prefeito Helinho Zanatta, o conjunto de obras representa uma estratégia de longo prazo para ampliar e qualificar a infraestrutura viária do município, com intervenções distribuídas por diferentes regiões e planejamento para atender demandas atuais e futuras.
“Estamos falando de um dos maiores pacotes de infraestrutura viária já planejados para Piracicaba, que vão alcançar diferentes regiões do município. Mais do que o volume de recursos, esse planejamento representa uma visão de cidade, porque permite enfrentar necessidades que foram se acumulando ao longo dos tempos e, ao mesmo tempo, preparar a infraestrutura para os próximos anos, melhorando as condições de circulação, de acesso aos bairros e de deslocamento de quem vive, trabalha e produz em Piracicaba. É um investimento que olha para a cidade de forma integrada, buscando levar as soluções necessárias para cada região e criar uma estrutura viária mais adequada ao crescimento e ao desenvolvimento do município”, disse.
As obras ainda dependem da conclusão dos processos de licitação e da contratação das empresas responsáveis pela execução dos serviços.