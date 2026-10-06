A equipe de ginástica acrobática de Piracicaba participa, entre esta quarta-feira (7) e domingo (11), do Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional da modalidade, em Brasília (DF). Formado por atletas do programa de iniciação esportiva da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, o grupo representa o município na competição nacional.

Organizado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o evento reúne atletas de entidades esportivas dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pará e do Distrito Federal. Além das disputas, a competição proporciona integração e troca de experiências entre os participantes.

Piracicaba participa com uma delegação formada por 21 atletas, distribuídos nas categorias iniciante, pré-infantil, infantil e avançado. Os participantes têm entre 8 e 18 anos e vêm se preparando para representar o município na competição.