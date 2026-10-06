06 de outubro de 2026
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ESPORTE

Piracicaba leva 21 atletas ao Brasileiro de ginástica acrobática

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Equipe de Piracicaba, formada por 21 atletas de 8 a 18 anos, participa do Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Ginástica Acrobática, em Brasília.
Equipe de Piracicaba, formada por 21 atletas de 8 a 18 anos, participa do Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Ginástica Acrobática, em Brasília.

A equipe de ginástica acrobática de Piracicaba participa, entre esta quarta-feira (7) e domingo (11), do Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional da modalidade, em Brasília (DF). Formado por atletas do programa de iniciação esportiva da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, o grupo representa o município na competição nacional.

Organizado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o evento reúne atletas de entidades esportivas dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pará e do Distrito Federal. Além das disputas, a competição proporciona integração e troca de experiências entre os participantes.

Piracicaba participa com uma delegação formada por 21 atletas, distribuídos nas categorias iniciante, pré-infantil, infantil e avançado. Os participantes têm entre 8 e 18 anos e vêm se preparando para representar o município na competição.

A equipe é comandada pela professora da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Maria Dilailça Trigueiro de Oliveira Ferreira, com auxílio técnico das professoras Gabriela Manabe e Ana Paula Penati.

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PROGRAMAÇÃO

A competição acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil, na capital federal. A programação terá início nesta terça-feira (6), com a chegada das delegações.

Na quarta-feira (7), estão previstos dois períodos de treinamento escalonado para os atletas. Às 19h, será realizado o congresso técnico, que antecede o início das disputas.

As apresentações começam na quinta-feira (8), após a cerimônia de abertura, marcada para as 16h. A programação segue até domingo (11), reunindo atletas de diferentes categorias e Estados.

EXPERIÊNCIA

A participação no Campeonato Brasileiro e no Torneio Nacional representa uma oportunidade para os jovens atletas de Piracicaba ampliarem a experiência competitiva e colocarem em prática o trabalho desenvolvido durante os treinamentos.

Além da busca por bons resultados, o encontro nacional permite o contato com equipes de diferentes regiões do país e contribui para o desenvolvimento técnico dos participantes.

A ginástica acrobática exige dos atletas força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação e sincronia, além de concentração e trabalho em equipe durante as apresentações.

TRANSMISSÃO

As disputas terão transmissão gratuita pela TV CBG, canal oficial da Confederação Brasileira de Ginástica no YouTube, permitindo que familiares, amigos e o público acompanhem a participação dos atletas.

A equipe piracicabana permanece em Brasília durante a competição, representando o município em uma das principais disputas nacionais da modalidade.

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