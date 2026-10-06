A equipe de ginástica acrobática de Piracicaba participa, entre esta quarta-feira (7) e domingo (11), do Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional da modalidade, em Brasília (DF). Formado por atletas do programa de iniciação esportiva da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, o grupo representa o município na competição nacional.
Organizado pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o evento reúne atletas de entidades esportivas dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pará e do Distrito Federal. Além das disputas, a competição proporciona integração e troca de experiências entre os participantes.
Piracicaba participa com uma delegação formada por 21 atletas, distribuídos nas categorias iniciante, pré-infantil, infantil e avançado. Os participantes têm entre 8 e 18 anos e vêm se preparando para representar o município na competição.
A equipe é comandada pela professora da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, Maria Dilailça Trigueiro de Oliveira Ferreira, com auxílio técnico das professoras Gabriela Manabe e Ana Paula Penati.
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PROGRAMAÇÃO
A competição acontece no Centro Internacional de Convenções do Brasil, na capital federal. A programação terá início nesta terça-feira (6), com a chegada das delegações.
Na quarta-feira (7), estão previstos dois períodos de treinamento escalonado para os atletas. Às 19h, será realizado o congresso técnico, que antecede o início das disputas.
As apresentações começam na quinta-feira (8), após a cerimônia de abertura, marcada para as 16h. A programação segue até domingo (11), reunindo atletas de diferentes categorias e Estados.
EXPERIÊNCIA
A participação no Campeonato Brasileiro e no Torneio Nacional representa uma oportunidade para os jovens atletas de Piracicaba ampliarem a experiência competitiva e colocarem em prática o trabalho desenvolvido durante os treinamentos.
Além da busca por bons resultados, o encontro nacional permite o contato com equipes de diferentes regiões do país e contribui para o desenvolvimento técnico dos participantes.
A ginástica acrobática exige dos atletas força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação e sincronia, além de concentração e trabalho em equipe durante as apresentações.
TRANSMISSÃO
As disputas terão transmissão gratuita pela TV CBG, canal oficial da Confederação Brasileira de Ginástica no YouTube, permitindo que familiares, amigos e o público acompanhem a participação dos atletas.
A equipe piracicabana permanece em Brasília durante a competição, representando o município em uma das principais disputas nacionais da modalidade.