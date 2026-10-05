Os ingressos online para o Concerto MPB Sinfônico, da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), se esgotaram em menos de um dia. A apresentação será realizada na próxima quinta-feira (8), às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com participação da cantora Júlia Simões e sua banda.
Apesar do fim das reservas pela internet, o público ainda terá uma oportunidade de acompanhar o espetáculo. Serão disponibilizados 150 ingressos físicos na bilheteria do teatro, uma hora antes do início da apresentação, por ordem de chegada e conforme a disponibilidade de lugares.
Sob regência do maestro Ivan Bueno, o concerto terá versões sinfônicas de músicas conhecidas da MPB. A programação reúne canções de diferentes gerações da música brasileira e marca o retorno de Júlia Simões ao palco ao lado da OEP em uma apresentação gratuita.
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Clássicos da MPB ganham versões sinfônicas
O repertório começa com uma homenagem instrumental a “Rio de Lágrimas” e segue com músicas de Milton Nascimento, Djavan, Gilberto Gil e Tim Maia. Também fazem parte da programação sucessos como “Evidências” e “Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)”. Entre as obras previstas estão “Maria, Maria” e “Encontro e Despedida”, de Milton Nascimento; “Azul” e “Um Amor Puro”, de Djavan; e “Palco” e “Se Eu Quiser Falar com Deus”, de Gilberto Gil.
Fundada em 2015, a OEP tem uma proposta voltada à educação musical e à integração entre seus integrantes. Atualmente, a orquestra reúne cerca de 80 músicos e mantém repertórios que incluem música brasileira, pop-rock e trilhas de filmes e games.
Júlia Simões já havia se apresentado com a OEP em Piracicaba. Em 2022, a cantora dividiu o palco com a orquestra e sua banda em um concerto gratuito realizado na Estação da Paulista. Na ocasião, o repertório também contou com músicas de Milton Nascimento, entre outros compositores.
A organização recomenda que o público interessado chegue com antecedência para tentar garantir uma das 150 entradas disponíveis na bilheteria. A distribuição será feita uma hora antes do espetáculo e seguirá a ordem de chegada. O espetáculo é realizado pelo Governo do Estado de São Paulo, com co-realização do Instituto APEC e da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e produção da Investe Cultura. O Teatro Municipal Dr. Losso Netto fica na Avenida Independência, 277, no Bairro Alto.