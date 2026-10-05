Os ingressos online para o Concerto MPB Sinfônico, da Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP), se esgotaram em menos de um dia. A apresentação será realizada na próxima quinta-feira (8), às 20h, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, com participação da cantora Júlia Simões e sua banda.

Apesar do fim das reservas pela internet, o público ainda terá uma oportunidade de acompanhar o espetáculo. Serão disponibilizados 150 ingressos físicos na bilheteria do teatro, uma hora antes do início da apresentação, por ordem de chegada e conforme a disponibilidade de lugares.

Sob regência do maestro Ivan Bueno, o concerto terá versões sinfônicas de músicas conhecidas da MPB. A programação reúne canções de diferentes gerações da música brasileira e marca o retorno de Júlia Simões ao palco ao lado da OEP em uma apresentação gratuita.