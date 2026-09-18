18 de setembro de 2026
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VAGAS GRATUITAS

Nova turma de ginástica acrobática é aberta em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Nova turma gratuita de ginástica acrobática será oferecida para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos no bairro Jaraguá, em Piracicaba.
Nova turma gratuita de ginástica acrobática será oferecida para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos no bairro Jaraguá, em Piracicaba.

A Prefeitura de Piracicaba abriu uma nova turma de iniciação em ginástica acrobática no bairro Jaraguá. As aulas são gratuitas e voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.

As atividades serão realizadas no Ginásio Walter Pereira da Silva, às terças e quintas-feiras, a partir das 14h30. Cada aula terá duração de uma hora.

Para participar, os responsáveis devem realizar a inscrição pelo WhatsApp (19) 99797-0025.

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Atividade esportiva

A ginástica acrobática combina elementos de força, equilíbrio, flexibilidade e coordenação. A modalidade também trabalha a cooperação entre os participantes, especialmente durante os exercícios realizados em duplas ou grupos.

Além da nova turma, o ginásio já conta com outros horários de treinamento. Segundo a Prefeitura, essas turmas estão atualmente com as vagas preenchidas.

Os alunos que participam das atividades de iniciação esportiva também têm a possibilidade de representar Piracicaba em competições estaduais.

Onde participar

O Ginásio Walter Pereira da Silva fica na Avenida Abel Pereira, esquina com a Rua Madre Maria Teodora, no bairro Jaraguá.

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras (Selam) e faz parte das ações de incentivo à prática esportiva gratuita no município.

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