A Prefeitura de Piracicaba abriu uma nova turma de iniciação em ginástica acrobática no bairro Jaraguá. As aulas são gratuitas e voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos.

As atividades serão realizadas no Ginásio Walter Pereira da Silva, às terças e quintas-feiras, a partir das 14h30. Cada aula terá duração de uma hora.

Para participar, os responsáveis devem realizar a inscrição pelo WhatsApp (19) 99797-0025.