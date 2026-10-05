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Já sabe onde fará a prova da Unicamp? Veja agora

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Os candidatos da Unicamp 2027 já podem consultar o endereço onde farão a primeira fase do vestibular, marcada para 18 de outubro.
Os candidatos da Unicamp 2027 já podem consultar o endereço onde farão a primeira fase do vestibular, marcada para 18 de outubro.

Os candidatos ao Vestibular Unicamp 2027 já podem consultar o local onde farão a primeira fase. Para acessar a informação, clique aqui e consulte o endereço indicado pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). A prova será realizada em 18 de outubro, com início às 9h, e a orientação é que os participantes estejam no local às 8h.

O processo seletivo reúne 58.431 candidatos, que disputam 2.523 vagas distribuídas em 70 cursos de graduação. A primeira fase terá cinco horas de duração e será composta por 72 questões objetivas, cada uma com quatro alternativas e valor de um ponto.

Para realizar o exame, será necessário apresentar o documento de identidade original informado durante a inscrição. Também devem fazer parte do material do candidato canetas pretas de corpo transparente, lápis preto e borracha. Régua transparente e compasso poderão ser levados, enquanto água, sucos, chocolates e alimentos leves também são permitidos durante a realização da avaliação.

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Como será a primeira fase

As 72 questões serão distribuídas entre diferentes áreas do conhecimento. Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa e Matemática terão 12 questões cada; História, Geografia, Física, Química, Biologia e Inglês terão sete questões cada; Filosofia e Sociologia terão três questões cada.

A lista de materiais proibidos também merece atenção antes do candidato sair de casa. Celulares, relógios de qualquer tipo, corretivo líquido, lapiseira e caneta marca-texto não poderão ser utilizados. Também são proibidos óculos inteligentes e armações com recursos eletrônicos, como câmera, microfone, alto-falante, processador ou conexão sem fio.

A primeira fase será aplicada em 33 cidades do estado de São Paulo e seis capitais brasileiras, incluindo Piracicaba. A segunda fase está prevista para 29 e 30 de novembro, enquanto as provas de habilidades específicas de Artes Cênicas, Artes Visuais e Dança ocorrerão de 2 a 4 de dezembro. A primeira chamada de aprovados está prevista para 25 de janeiro de 2027.

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