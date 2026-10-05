Os candidatos ao Vestibular Unicamp 2027 já podem consultar o local onde farão a primeira fase. Para acessar a informação, clique aqui e consulte o endereço indicado pela Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest). A prova será realizada em 18 de outubro, com início às 9h, e a orientação é que os participantes estejam no local às 8h.

O processo seletivo reúne 58.431 candidatos, que disputam 2.523 vagas distribuídas em 70 cursos de graduação. A primeira fase terá cinco horas de duração e será composta por 72 questões objetivas, cada uma com quatro alternativas e valor de um ponto.

Para realizar o exame, será necessário apresentar o documento de identidade original informado durante a inscrição. Também devem fazer parte do material do candidato canetas pretas de corpo transparente, lápis preto e borracha. Régua transparente e compasso poderão ser levados, enquanto água, sucos, chocolates e alimentos leves também são permitidos durante a realização da avaliação.