O mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa, movimento de conscientização sobre o câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. Mais do que uma campanha, o período reforça a necessidade de atenção aos sinais do próprio corpo, acompanhamento médico e realização dos exames indicados pelos profissionais de saúde.

A descoberta de um câncer pode mudar a rotina, provocar medo e trazer uma série de dúvidas sobre o futuro. Para Geovanna Luz Carvalho, paciente oncológica que enfrentou um câncer de mama, o diagnóstico chegou depois de um sinal percebido por ela mesma durante um momento comum do dia a dia.

“Uma noite, dormindo, acordei com o seio latejando. Pela manhã, no banho, fiz o toque e senti o caroço. Logo marquei consulta com a ginecologista”, conta.