O peso de uma dívida pode ir muito além do orçamento. Para quem não consegue pagar as contas ou vê os débitos aumentarem por causa dos juros, a preocupação financeira pode se transformar em um problema que afeta diretamente a saúde mental.

A inadimplência costuma vir acompanhada de sentimentos como culpa, ansiedade, angústia e frustração. A sensação de não conseguir sair do vermelho também pode provocar desânimo e fazer com que a pessoa tenha dificuldade para enxergar uma solução para o problema.

Um dos principais efeitos é a preocupação constante. As contas que se acumulam, as cobranças e o medo de não conseguir honrar os compromissos podem ocupar grande parte do pensamento durante o dia e também interferir no descanso à noite.