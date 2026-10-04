Manter a cozinha limpa vai muito além de lavar a louça e passar um pano nas bancadas. Alguns pontos utilizados diariamente acabam esquecidos durante a faxina e podem acumular sujeira, resíduos e microrganismos.
Especialistas chamam a atenção para quatro locais que merecem atenção especial durante a limpeza: o dispensador de água da geladeira, os puxadores de portas e gavetas, o suporte de facas e o reservatório de água da cafeteira.
VEJA MAIS :
Dispensador da geladeira
O dispensador de água é uma área que costuma ser tocada frequentemente, mas nem sempre entra na rotina de higienização. Por ficar em contato constante com as mãos e com a água, o local pode acumular resíduos e microrganismos.
A recomendação é limpar regularmente as partes externas e seguir as orientações do fabricante para a higienização das peças internas.
Puxadores de portas e gavetas
Puxadores estão entre os objetos mais manuseados da cozinha. As mãos podem levar gordura, restos de alimentos e outros resíduos para essas superfícies.
Por isso, além da limpeza geral dos móveis, é importante higienizar os puxadores com frequência, principalmente aqueles que são utilizados várias vezes ao longo do dia.
Suporte de facas
Outro ponto que pode passar despercebido é o suporte utilizado para guardar facas. Dependendo do modelo, pequenas aberturas podem acumular restos de alimentos, umidade e sujeira.
A limpeza deve ser feita de acordo com o material do suporte, retirando as facas e permitindo que o local fique completamente seco antes de voltar a ser utilizado.
Reservatório da cafeteira
O reservatório de água das cafeteiras também merece atenção. Como permanece em contato com água e pode ficar úmido por longos períodos, o recipiente precisa ser higienizado regularmente.
Além da limpeza, é importante evitar deixar água parada por muito tempo no equipamento e seguir as recomendações do fabricante para a manutenção.
Atenção aos detalhes
A limpeza desses pontos ajuda a manter a cozinha mais higiênica e reduz o acúmulo de sujeira em locais que fazem parte da rotina, mas acabam esquecidos.
Por isso, durante a faxina, vale olhar além das superfícies mais visíveis e incluir objetos e áreas de contato frequente na rotina de higienização.