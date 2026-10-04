Manter a cozinha limpa vai muito além de lavar a louça e passar um pano nas bancadas. Alguns pontos utilizados diariamente acabam esquecidos durante a faxina e podem acumular sujeira, resíduos e microrganismos.

Especialistas chamam a atenção para quatro locais que merecem atenção especial durante a limpeza: o dispensador de água da geladeira, os puxadores de portas e gavetas, o suporte de facas e o reservatório de água da cafeteira.

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