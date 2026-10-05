Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Yale identificou uma possível explicação molecular para a diferença na intensidade da dor entre pacientes com endometriose. A pesquisa encontrou alterações na atividade de centenas de genes em lesões de mulheres com sintomas e sem sintomas e apontou uma associação entre níveis elevados da molécula IL-16 e quadros de dor mais intensa. O trabalho foi publicado em setembro na revista científica Molecular Human Reproduction.

O resultado ajuda a investigar uma característica que dificulta a avaliação da endometriose: a quantidade de lesões nem sempre acompanha a intensidade dos sintomas. Segundo a equipe de Yale, algumas pacientes com alterações aparentemente menos extensas podem apresentar dores debilitantes, enquanto outras podem ter lesões sem manifestações dolorosas. O estudo sugere que diferenças nos processos inflamatórios podem ajudar a explicar parte dessa variação.

Para chegar aos resultados, os pesquisadores analisaram 27 amostras de tecido retiradas de 19 participantes, sendo nove com sintomas e dez sem sintomas. O sequenciamento de RNA identificou 890 genes com expressão diferente entre os grupos. Entre os genes que mais se destacaram estavam aqueles relacionados à sinalização inflamatória, à adesão celular e à modulação do sistema nervoso.