A Justiça Federal determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) faça a revisão da aposentadoria de um segurado após reconhecer contribuições e períodos de trabalho que não haviam sido considerados no cálculo inicial do benefício.

A decisão ocorreu após o segurado questionar divergências em seu histórico previdenciário e apresentar documentos para comprovar períodos de trabalho, contribuições e remunerações que não estavam registrados corretamente nos dados utilizados pelo INSS.

Entre os pontos analisados pela Justiça estavam contribuições realizadas pelo segurado na condição de trabalhador autônomo. Os recolhimentos foram comprovados por meio de documentos apresentados durante o processo.