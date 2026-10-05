A proibição do uso de bisnagas de ketchup, mostarda, maionese e outros molhos em bares, lanchonetes e restaurantes de São Paulo foi adiada para 1º de fevereiro de 2027. A medida, que entraria em vigor neste domingo (4), teve o prazo alterado pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS), órgão ligado à Secretaria Estadual da Saúde.

A mudança foi publicada nesta segunda-feira (5) por meio da Portaria CVS nº 9/2026. A norma altera a Portaria CVS nº 3/2026, que estabelecia o início das novas regras após um período de 90 dias para adaptação dos estabelecimentos.

A partir da nova data, os condimentos, molhos e temperos oferecidos para acompanhar sanduíches, salgados, pastéis e produtos semelhantes deverão ser disponibilizados em porções individuais. A regulamentação, no entanto, não determina que seja utilizado um tipo específico de embalagem, como sachês. Outras formas de acondicionamento individual também poderão ser utilizadas, desde que respeitadas as condições de higiene e segurança sanitária.