Quem pretende disputar uma vaga nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) pelo Vestibular 2027 precisa ficar atento ao prazo. As inscrições para a Fuvest terminam ao meio-dia desta sexta-feira (9). A taxa de inscrição é de R$ 228 e o procedimento deve ser feito pelo site da Fuvest. Ao todo, a seleção oferece 8.147 vagas para os cursos de graduação da USP.
Do total, 4.888 vagas são destinadas à ampla concorrência, enquanto 2.053 são para candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Outras 1.206 vagas são destinadas a estudantes de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
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Primeira fase terá menos questões
Uma das principais mudanças do Vestibular 2027 está no formato da primeira etapa. A prova terá 80 questões de múltipla escolha, dez a menos do que nos anos anteriores. Apesar da redução no número de questões, o tempo disponível continuará sendo de cinco horas. A Fuvest afirma que a mudança acompanha a proposta de ampliar a interdisciplinaridade da prova, com questões que relacionem conhecimentos de diferentes áreas.
A 1ª Fase será aplicada em 1º de novembro. Neste ano, além de cidades do Estado de São Paulo, os candidatos também poderão fazer a prova em Fortaleza (CE). A capital cearense foi escolhida após a Fuvest realizar as duas etapas de um simulado no local. Segundo a organização, a experiência permitiu testar a estrutura necessária para receber os candidatos.
Atenção para quem conseguiu isenção
Um dos principais alertas para os candidatos é que a isenção ou redução da taxa não significa inscrição automática no vestibular. Mais de 15 mil candidatos foram beneficiados neste ano com isenção total ou redução de 50% da taxa. Mesmo assim, essas pessoas precisam realizar normalmente a inscrição dentro do prazo.
A Fuvest também orienta os candidatos a consultar os materiais disponíveis sobre o processo seletivo antes de concluir o procedimento, especialmente as informações relacionadas à documentação e às provas.
Veja as principais datas
Depois do encerramento das inscrições, os candidatos ainda precisam acompanhar o calendário do vestibular.
- 9 de outubro: encerramento das inscrições, ao meio-dia;
- 21 de outubro: divulgação dos locais da 1ª Fase;
- 1º de novembro: prova da 1ª Fase;
- 23 de novembro: divulgação dos convocados e dos locais da 2ª Fase;
- 6 e 7 de dezembro: provas da 2ª Fase;
- 8 a 11 de dezembro: provas de Competências Específicas;
- 26 de janeiro de 2027: divulgação da 1ª chamada para matrícula.
Candidatos que precisam de condições específicas para realizar as provas também têm até 12h de 9 de outubro para solicitar os recursos necessários. Entre as possibilidades estão tempo adicional, cadeira de rodas, aparelho auditivo próprio e prova ampliada. A Fuvest também prevê atendimento específico para candidatas que estiverem amamentando. As orientações sobre esses procedimentos estão disponíveis no Guia de Inclusão.
As inscrições para o Vestibular 2027 devem ser feitas pelo site da Fuvest. Os candidatos também podem consultar os guias de inclusão, carreiras, jornada e provas disponibilizados pela organização.