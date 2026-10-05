Quem pretende disputar uma vaga nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) pelo Vestibular 2027 precisa ficar atento ao prazo. As inscrições para a Fuvest terminam ao meio-dia desta sexta-feira (9). A taxa de inscrição é de R$ 228 e o procedimento deve ser feito pelo site da Fuvest. Ao todo, a seleção oferece 8.147 vagas para os cursos de graduação da USP.

Do total, 4.888 vagas são destinadas à ampla concorrência, enquanto 2.053 são para candidatos que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Outras 1.206 vagas são destinadas a estudantes de escolas públicas autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

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