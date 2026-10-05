A partir de 1º de julho de 2027, o Pix Automático poderá ser utilizado em contas-salário para pagamentos recorrentes autorizados pelo cliente. A mudança foi estabelecida pelo Banco Central na Resolução BCB nº 587, publicada em 18 de setembro de 2026, que também alterou procedimentos relacionados à segurança, à participação de instituições no sistema e às cobranças feitas por Pix.

A novidade permitirá que pagamentos recorrentes sejam feitos por meio do Pix Automático também a partir de contas-salário. O serviço é destinado a despesas que se repetem, como mensalidades, contas e assinaturas, com uma autorização prévia do pagador para que as cobranças sejam realizadas de forma automática.

A regulamentação também criou regras para a chamada cobrança híbrida, que reúne boleto e Pix Cobrança no mesmo documento. A partir das novas normas, o pagamento de uma das modalidades deverá impedir a liquidação indevida da outra, com procedimentos específicos para o cancelamento do instrumento que deixar de ser necessário. A medida busca evitar que uma mesma cobrança seja quitada duas vezes.

Outra frente da resolução envolve a segurança. O regulamento passou a detalhar responsabilidades relacionadas às marcações de fundada suspeita de fraude no sistema de identificação de contas do Pix. As instituições também deverão comunicar o usuário sobre esse tipo de registro e permitir a revisão da marcação, que deverá ser cancelada quando a análise não encontrar elementos suficientes para mantê-la.