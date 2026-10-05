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Jelly Nails: unhas translúcidas viram tendência de beleza; VEJA

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Tendência Jelly Nails aposta em unhas translúcidas, coloridas e com muito brilho para um visual moderno e delicado.
Tendência Jelly Nails aposta em unhas translúcidas, coloridas e com muito brilho para um visual moderno e delicado.

As Jelly Nails estão conquistando espaço entre as tendências de beleza e chamando atenção nas redes sociais. A proposta combina cores, transparência e muito brilho para criar um efeito que lembra a aparência de uma bala de goma.

A técnica pode ser feita com esmaltes comuns e permite diferentes combinações de cores e estilos. O principal segredo está na aplicação de camadas finas e translúcidas, que deixam a cor aparente sem perder o efeito transparente.

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Rosa é opção para um visual delicado

Para quem prefere uma produção mais discreta, o rosa é uma das opções. A sugestão é misturar uma gota de esmalte colorido com quatro gotas de esmalte incolor ou top coat e aplicar a mistura em camadas finas até atingir a intensidade desejada. O resultado é uma unha colorida, mas com aspecto leve e transparente.

Vermelho cereja deixa as unhas mais marcantes

O vermelho cereja também combina com a tendência. Por ser aplicado de maneira translúcida, o tom fica mais suave, enquanto o acabamento brilhante ajuda a criar o chamado efeito molhado.

A combinação é uma alternativa para quem deseja uma manicure mais chamativa sem abrir mão da transparência característica das Jelly Nails.

Azul e mix de cores

Outra possibilidade é apostar no azul translúcido. A técnica segue o mesmo princípio: o esmalte colorido é misturado ao produto incolor para criar uma camada transparente de cor.

Para quem gosta de uma manicure mais divertida, o estilo mix and match permite usar uma tonalidade diferente em cada unha. Rosa, azul, vermelho, amarelo e lilás podem aparecer juntos na mesma produção.

Brilho holográfico também pode ser usado

As Jelly Nails ainda podem ganhar detalhes holográficos. O brilho aplicado entre as camadas cria um efeito tridimensional e deixa a manicure ainda mais chamativa.

A proposta combina com a estética divertida da tendência e pode ser usada tanto em todas as unhas quanto em detalhes específicos.

Francesinha ganha versão colorida

A tradicional francesinha também pode ser adaptada para o estilo Jelly. Nesse caso, a base recebe uma tonalidade translúcida e as pontas são feitas com uma cor mais intensa.

A combinação mantém a delicadeza da francesinha, mas acrescenta um toque moderno e colorido à manicure.

Como fazer Jelly Nails em casa?

A técnica pode ser reproduzida em casa. Primeiro, é necessário preparar as unhas e aplicar uma base protetora. Depois, a orientação é misturar uma gota de esmalte colorido com quatro gotas de esmalte incolor ou top coat.

A mistura deve ser aplicada em camadas finas, esperando a secagem entre uma aplicação e outra. Para finalizar, um top coat de alto brilho ajuda a criar o efeito molhado característico das Jelly Nails.

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