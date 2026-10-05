As Jelly Nails estão conquistando espaço entre as tendências de beleza e chamando atenção nas redes sociais. A proposta combina cores, transparência e muito brilho para criar um efeito que lembra a aparência de uma bala de goma.
A técnica pode ser feita com esmaltes comuns e permite diferentes combinações de cores e estilos. O principal segredo está na aplicação de camadas finas e translúcidas, que deixam a cor aparente sem perder o efeito transparente.
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Rosa é opção para um visual delicado
Para quem prefere uma produção mais discreta, o rosa é uma das opções. A sugestão é misturar uma gota de esmalte colorido com quatro gotas de esmalte incolor ou top coat e aplicar a mistura em camadas finas até atingir a intensidade desejada. O resultado é uma unha colorida, mas com aspecto leve e transparente.
Vermelho cereja deixa as unhas mais marcantes
O vermelho cereja também combina com a tendência. Por ser aplicado de maneira translúcida, o tom fica mais suave, enquanto o acabamento brilhante ajuda a criar o chamado efeito molhado.
A combinação é uma alternativa para quem deseja uma manicure mais chamativa sem abrir mão da transparência característica das Jelly Nails.
Azul e mix de cores
Outra possibilidade é apostar no azul translúcido. A técnica segue o mesmo princípio: o esmalte colorido é misturado ao produto incolor para criar uma camada transparente de cor.
Para quem gosta de uma manicure mais divertida, o estilo mix and match permite usar uma tonalidade diferente em cada unha. Rosa, azul, vermelho, amarelo e lilás podem aparecer juntos na mesma produção.
Brilho holográfico também pode ser usado
As Jelly Nails ainda podem ganhar detalhes holográficos. O brilho aplicado entre as camadas cria um efeito tridimensional e deixa a manicure ainda mais chamativa.
A proposta combina com a estética divertida da tendência e pode ser usada tanto em todas as unhas quanto em detalhes específicos.
Francesinha ganha versão colorida
A tradicional francesinha também pode ser adaptada para o estilo Jelly. Nesse caso, a base recebe uma tonalidade translúcida e as pontas são feitas com uma cor mais intensa.
A combinação mantém a delicadeza da francesinha, mas acrescenta um toque moderno e colorido à manicure.
Como fazer Jelly Nails em casa?
A técnica pode ser reproduzida em casa. Primeiro, é necessário preparar as unhas e aplicar uma base protetora. Depois, a orientação é misturar uma gota de esmalte colorido com quatro gotas de esmalte incolor ou top coat.
A mistura deve ser aplicada em camadas finas, esperando a secagem entre uma aplicação e outra. Para finalizar, um top coat de alto brilho ajuda a criar o efeito molhado característico das Jelly Nails.