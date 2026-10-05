As Jelly Nails estão conquistando espaço entre as tendências de beleza e chamando atenção nas redes sociais. A proposta combina cores, transparência e muito brilho para criar um efeito que lembra a aparência de uma bala de goma.

A técnica pode ser feita com esmaltes comuns e permite diferentes combinações de cores e estilos. O principal segredo está na aplicação de camadas finas e translúcidas, que deixam a cor aparente sem perder o efeito transparente.

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