Cerca de 134 pessoas participaram de uma palestra sobre a NR-1, realizada na noite de quarta-feira (30), na sede da OAB Piracicaba. O encontro reuniu estudantes, profissionais e representantes de diferentes setores ligados ao trabalho e à saúde ocupacional.

A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) estabelece disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho e traz regras para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). Na prática, a norma orienta como os riscos existentes nos ambientes de trabalho devem ser identificados, avaliados e controlados. O gerenciamento envolve situações que podem afetar a saúde e a segurança dos trabalhadores e faz parte das medidas de prevenção adotadas pelas organizações. Por isso, o tema interessa tanto às empresas e aos profissionais responsáveis pela segurança ocupacional quanto aos próprios trabalhadores.

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