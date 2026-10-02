Cerca de 134 pessoas participaram de uma palestra sobre a NR-1, realizada na noite de quarta-feira (30), na sede da OAB Piracicaba. O encontro reuniu estudantes, profissionais e representantes de diferentes setores ligados ao trabalho e à saúde ocupacional.
A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) estabelece disposições gerais sobre segurança e saúde no trabalho e traz regras para o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO). Na prática, a norma orienta como os riscos existentes nos ambientes de trabalho devem ser identificados, avaliados e controlados. O gerenciamento envolve situações que podem afetar a saúde e a segurança dos trabalhadores e faz parte das medidas de prevenção adotadas pelas organizações. Por isso, o tema interessa tanto às empresas e aos profissionais responsáveis pela segurança ocupacional quanto aos próprios trabalhadores.
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Participaram do público alunos de cursos de Segurança do Trabalho, estudantes da ETEC, Anhanguera e FATEC, além de representantes de sindicatos, escritórios de contabilidade, clínicas ocupacionais e profissionais liberais. O evento foi promovido pela UNIP e pelo Horizonte Grupo Educacional, com apoio da OAB Piracicaba, da Prefeitura e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST).
Entre os participantes estavam Elaine Cristina Granato, analista contábil; Vânia Camargo de Matos, presidente da Comissão de Direito do Consumidor e mestre de cerimônias; Vânia Batista, coordenadora pedagógica do Polo UNIP Piracicaba; Erik Klauber Smaniotto, representante do Horizonte Grupo Educacional e mantenedor da UNIP – Polo EAD; Michelle Cavalleri, vice-presidente da OAB Piracicaba; Ana Paula Conti Câmara, psicóloga do CEREST; Letícia de Toledo Piza Rossi, advogada trabalhista e especialista em Direito e Saúde Ocupacional; e Thiago Franco, secretário da OAB Piracicaba.
A procura pela atividade também resultou em uma lista de interesse com 690 contatos para uma próxima palestra. Segundo os organizadores, a nova edição deverá ser realizada em um espaço maior, devido à demanda registrada. A programação ainda será definida e poderá contar com representantes da OAB, UNIP, Prefeitura e outras instituições relacionadas ao tema.