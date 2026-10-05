A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (5), o registro do Elfabrio (alfapegunigalsidase), novo medicamento destinado ao tratamento da doença de Fabry. O produto é indicado para pacientes adultos com diagnóstico confirmado da doença e deficiência da enzima alfagalactosidase.

O medicamento é utilizado como terapia de reposição enzimática (TRE) de longa duração. A doença de Fabry é uma condição genética rara causada pela deficiência da enzima α-galactosidase A, o que provoca o acúmulo de uma substância chamada globotriaosilceramida (Gb3) em diferentes tecidos e órgãos do organismo.

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